Masumlar Apartmanı 32. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Naci’nin şartı ne?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan ve Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve birçok usta ismin yer aldığı Masumlar Apartmanı’nın 32. yeni bölüm fragmanı yine birbirinden karmaşık olaylarla dolu. Bu hafta Hikmet’in gizlice yaptığı şey krize yol açarken, diğer yandan Safiye’de Han’ın aldığı karar karşısında çılgına dönüyor. İşte Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümüne dair detaylar…
Başında bir sürür dert olan Han, bir yandan onlarla uğraşırken, diğer yandan Barış ile İnci arasındaki samimiyet karşısında deliye döner.
Hikmet isteme hazırlıklarını tamamlamak için herkesi ayağa kaldırır ve en sonunda bütün aile toplanarak Memduh’un evine gider. İnci’nin yeni işi için bir kutlama yemeği düzenlenir ancak Neriman ve Gülben de o yemek için başka plan yaparlar. Diğer yandan herkesin dışarıda olduğu bir andan Hikmetin gizlice yaptığı şey yüzünden büyük bir kriz yaşanır. Bu krizin sonucunda Han radikal bir karar alır ancak Han’ın yaptığı emrivaki Safiye’yi çıldırmanın kıyısına getirir. Tedavi için Han’ın isteklerini yapmayı kabul eden Naci ise Han’ın önüne bir şart sunar
Yaşanan olaylardan sonra Han, daha katı tedbirler almak mecburiyetinde kalır. Anıl’la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışan Gülben ise diğer yandan da Han’ın Esat’ı kendinden uzaklaştırmak için yaptıklarının ağırlığı altında ezilir ve hiç beklenmedik ve şaşırtıcı bir karar alır.
Neriman ise Gamze’yi üzmemek adına Ege’yle olan ilişkilerini bir süre daha gizli tutmak istemektedir ancak işler beklediğinden farklı bir şekilde ilerler. Safiye, ne yaparsa yapsın Naci’yi aklından çıkarmayı beceremez ve yaşadığı büyük hayal kırıklığını hiç umulmadık birine anlatır.
İnci’nin yeni bir işe başlaması ve ev halkının sıkıntılarının art arda gelmesinin ardından bir de Anıl’ın sorununun eklenmesi, Han’ın kendini iyice bir çıkmazın içinde hissetmesine neden olur. Diğer yandan Anıl ise Gülben’e iyice kafayı takar ve yeni planını devreye sokar.
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