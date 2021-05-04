Masumlar Apartmanı 32. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Naci’nin şartı ne?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan ve Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve birçok usta ismin yer aldığı Masumlar Apartmanı’nın 32. yeni bölüm fragmanı yine birbirinden karmaşık olaylarla dolu. Bu hafta Hikmet’in gizlice yaptığı şey krize yol açarken, diğer yandan Safiye’de Han’ın aldığı karar karşısında çılgına dönüyor. İşte Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümüne dair detaylar…

MASUMLAR APARTMANI’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Başında bir sürür dert olan Han, bir yandan onlarla uğraşırken, diğer yandan Barış ile İnci arasındaki samimiyet karşısında deliye döner.

Hikmet isteme hazırlıklarını tamamlamak için herkesi ayağa kaldırır ve en sonunda bütün aile toplanarak Memduh’un evine gider. İnci’nin yeni işi için bir kutlama yemeği düzenlenir ancak Neriman ve Gülben de o yemek için başka plan yaparlar. Diğer yandan herkesin dışarıda olduğu bir andan Hikmetin gizlice yaptığı şey yüzünden büyük bir kriz yaşanır. Bu krizin sonucunda Han radikal bir karar alır ancak Han’ın yaptığı emrivaki Safiye’yi çıldırmanın kıyısına getirir. Tedavi için Han’ın isteklerini yapmayı kabul eden Naci ise Han’ın önüne bir şart sunar