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Masumlar Apartmanı 34. son bölüm final sahnesinde Safiye, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrendi

19.05.2021 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı 33. son bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı son bölüm finaline ise Safiye, Han'ın Naci'ye neler yaptığını öğrendi. Naci, Han'a İnci'ye kendisine yaptıklarını söylemediğini açıkladı. Naci'nin "Ne beni kazan dairesine kapattığını, ne bundan zevk aldığını ne de ablan klarnetin sesini duyduğunda ona deli muamelesi yaptığını söylemedim" dedi. O sırada konuşmaları duyan Safiye ise öğrendiği gerçek karşısında büyük şok yaşadı.

Masumlar Apartmanı 34. son bölüm final sahnesinde Safiye, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrendi

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı 18 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 34. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

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Masumlar Apartmanı son bölümde Safiye yeniden kavuştuğu Naci'yi eve davet etti.

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SAFİYE NACİ'NİN HASTALIĞINI ÖĞRENDİ

Han ise evde Naci'yi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Naci, hastalığının tüm ayrıntılarını Safiye'ye anlattı. Safiye ise Naci'den tedavisine devam etmesini istedi. Naci ise Safiye'nin bu isteğini kabul etti.

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Final sahnesinde ise Naci'yi tedavi olmaya zorlamak için haftalarca kazan dairesinde zorla tutan Han'ın yaptıkları ortaya çıktı. Hastaneden kaçan Naci'nin tüm gerçekleri İnci'ye anlatacağını söylemesi Han'ı zor durumda bırakmıştı.

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SAFİYE'Yİ ŞOKE EDEN HAN VE NACİ GERÇEĞİ!

Apartmanın önünde Naci'nin İnci'yle konuştuğunu gören Han deliye döndü.

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İnci'yi uzaklaştırdıktan sonra Naci'yle konuşan Han, eşine neler söylediğini sordu.

Naci ise "Korkma bir şey söylemedim. Ne beni kazan dairesine kapattığını, ne bundan zevk aldığını ne de ablan klarnetin sesini duyduğunda ona deli muamelesi yaptığını söylemedim" dedi. O sırada apartman kapısına gelen Safiye ise konuşmaları duydu. Han'ın Naci'yi kazan dairesinde zorla tuttuğunu öğrenen Safiye büyük bir yıkım yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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