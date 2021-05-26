Masumlar Apartmanı 35. son bölüme Gülben ve Esat aşkı damga vurdu! Han, İnci, Gülben ve Esat'ın lunapark macerası!

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı 25 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 35. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

SAFİYE, HAN VE NACİ GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ

Han ve Naci'nin konuşmalarını duyan Safiye şoke eden bir gerçekle karşılaştı.



Han'ın Naci'yi zorla kazan dairesinde tuttuğunu öğrenen Safiye, kardeşi Han'la ilgili gerçekleri sorgulamaya başladı.

İNCİ VE HAN ARASINDA NACİ KRİZİ

İnci'nin yaptığını öğrenmesiyle Han çok zor günler yaşadı.

Han'a ise destek Naci'den geldi. Naci, Han'a ne yapması gerektiğini söyledi.

ESAT VE GÜLBEN'İN EĞLENCELİ ANLARI

Diğer yandan ise Esat ve Gülben aşkı tam gaz devam etti.

Han ve İnci arasındaki kriz de sona erdi. Han, kardeşinin en yakın arkadaşıyla sevgili olmasını da artık kabullendi. Han, İnci, Gülben ve Esat, bir lunaparka giderek eğlenceli bir akşam yaşadı.

SAFİYE'DEN NACİ'Yİ ŞOKE EDEN HAREKET

Masumlar Apartmanı'nın son bölüm finalinde ise Safiye yaptığıyla Naci'yi şoke etti. Safiye, Naci'yi tedavi görmeye ikna edebilmek için eski eşi Gülru ve kızı Tomris'i çağırdı. Karşısında kızı ve eski eşini gören Naci büyük şaşkınlık yaşadı.