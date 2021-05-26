Masumlar Apartmanı 35. son bölüme Gülben ve Esat aşkı damga vurdu! Han, İnci, Gülben ve Esat'ın lunapark macerası!

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı 25 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 35. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.
Han ve Naci'nin konuşmalarını duyan Safiye şoke eden bir gerçekle karşılaştı.
Han'ın Naci'yi zorla kazan dairesinde tuttuğunu öğrenen Safiye, kardeşi Han'la ilgili gerçekleri sorgulamaya başladı.
İnci'nin yaptığını öğrenmesiyle Han çok zor günler yaşadı.
Han'a ise destek Naci'den geldi. Naci, Han'a ne yapması gerektiğini söyledi.
Diğer yandan ise Esat ve Gülben aşkı tam gaz devam etti.
Han ve İnci arasındaki kriz de sona erdi. Han, kardeşinin en yakın arkadaşıyla sevgili olmasını da artık kabullendi. Han, İnci, Gülben ve Esat, bir lunaparka giderek eğlenceli bir akşam yaşadı.
Masumlar Apartmanı'nın son bölüm finalinde ise Safiye yaptığıyla Naci'yi şoke etti. Safiye, Naci'yi tedavi görmeye ikna edebilmek için eski eşi Gülru ve kızı Tomris'i çağırdı. Karşısında kızı ve eski eşini gören Naci büyük şaşkınlık yaşadı.
Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han’ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir.
İnci’yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır.
Esat, Han ve İnci’nin yardımlarıyla Gülben’e büyük bir sürpriz planlar. Ege’nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman’ın başını derde sokar.
Naci’yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır.
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