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Masumlar Apartmanı 45. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Binnur Kaya sürprizi yaşanacak

30.10.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 45. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Gülben, Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ına tedavi için gidiyor. Ünlü oyuncu Binnur Kaya da dizinin yeni bölümüne konuk oyuncu olarak katılacak. Fragmanda Gülben'in "Gittim konuştum o doktorla" sözleri dikkat çekiyor.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 45. yeni bölümüyle 2 Kasım Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

BİNNUR KAYA KONUK OLUYOR

Memduh'un Safiye ve Gülben için "Artık yardım almalarının zamanı gelmedi mi?" sözleri üzerine Han harekete geçiyor. Han, Gülben'i psikiyatriste götürüyor. Dizinin yeni bölümünde, TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda'da Doktor Hanım karakterini canlandıran ünlü oyuncu Binnur Kaya konuk oyuncu olarak rol alacak. Gülben, Doktor Hanım'ın kliniğine gidecek.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülben’in sürprizi, Esat için hiç de hoş olmayan bir emrivakidir. Esat’ın verdiği tepkiyle panikleyen Gülben’in imdadına ise her zamanki gibi Safiye yetişir. Durumu düzeltmek ve Gülben’e cesaret vermek için imkansızı başaracak ve kendini aşan bir adım atacaktır. Han, Naci ve Gülben’in desteğiyle kendini yapacağı fedakarlığa hazırlayan Safiye, bir yandan da korkularıyla savaş halindedir. İyi niyetle çıktığı bu yolculuğun sonundaysa onu çok kötü bir sürpriz bekler. Bu sırada Esra, Rüya’yla ilgili bir gerçeği tesadüfen öğrenir ve bu konuda onunla yüzleşir. Ancak bu yüzleşme, bir başkasının daha Rüya’nın sırrını öğrenmesiyle sonuçlanır.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Binnur Kaya
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