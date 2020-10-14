MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masumlar Apartmanı kırdı geçirdi... 13 Ekim 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Masumlar Apartmanı kırdı geçirdi... 13 Ekim 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

14.10.2020 07:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Masumlar Apartmanı kırdı geçirdi... 13 Ekim 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

13 Ekim Salı günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 13 Ekim Salı günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 13 Ekim Salı akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

13 Ekim Salı akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 13 Ekim 2020 Salı reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Masumlar Apartmanı, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Masterchef Türkiye gibi programlar vardı. İşte dün akşam ki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
selçuk tepeli

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Salı günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?
ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Esra Erol'da programının ardından akşam kuşağında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi seyirciyle buluştu.

Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra Hekimoğlu dizisi yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında Star Haber'den sonra Menajerimi Ara dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; Zuhal Topal'la Sofrada, Selçuk Tepeli ile Ana Haber ve sevilen dizi Baraj ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Doya Doya Moda yarışmasından sonra En Şık Benim yayınlandı. Akşam kuşağında ise Masterchef Türkiye ekranlara geldi.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen yerli sinema Deliha 2 yayınlandı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon ne zaman 2020?

13 EKİM 2020 SALI REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 13 Ekim Salı reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları totalde açıklandığını belirtelim.
TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.

ATV ekranlarında, akşam kuşağında izleyiciyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi en çok izlenenler sırasında ikinciliği aldı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisi özet bölümü ile reyting yarışına üçüncü sıradan girdi.

Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan Selçuk Tepeli ile Ana Haber Bülteni en çok izlenenler listesinde dördüncü sıraya yerleşti.

TV 8 ekranlarında akşam kuşağında yayınlanan sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye beşinci oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor 20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor
MasterChef'te kazanan belli oldu!MasterChef'te kazanan belli oldu!
Kanal D yeni dizisi Yeni Hayat'la çok iddialı!Kanal D yeni dizisi Yeni Hayat'la çok iddialı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı

Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı

IMF'den korkutan rapor! İşte Türkiye beklentisi

IMF'den korkutan rapor! İşte Türkiye beklentisi

22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu

22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu

AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki

AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu

Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"

Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ermenistan'a bağış yapınca...

Ermenistan'a bağış yapınca...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Diğer Haberler

Engin Akyürek'e hayranlarından sürpriz

Engin Akyürek'e hayranlarından sürpriz

Cardi B kazayla çıplak fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Kazayla çıplak fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Deren Talu idolünü açıkladı! Hangi ünlü ismi örnek alıyor?

İdolünü açıkladı! Bakın ünlü ismi örnek alıyor?

Ebru Polat kimdir? Ebru Polat kaç yaşında ve nereli? Ebru Polat ne iş yapar? Ebru Polat’ın biyografisi

Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu

Deniz Baysal'dan Kim Kardashian tepkisi

Deniz Baysal'dan Kim Kardashian tepkisi

Merve Boluğur kuralları hiçe saydı! Dansı olay oldu

Merve Boluğur kuralları hiçe saydı! Dansı olay oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.