Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu'nun başrolde yer aldığı fenomen dizi Masumlar Apartmanı ilginç hikayesi ve başarılı oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Dönem boyunca en çok konuşulan projelerden biri olan Masumlar Apartmanı'nın sezon finali de Han'ın eşi İnci'nin hayatını kaybetmesiyle büyük dikkat çekti. İnci karakterine hayat veren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, İnci'nin ölümüyle diziden ayrıldı. Bunun ardından, yeni sezonda ne tür gelişmelerin yaşanacağı ve İnci'nin yerine diziye kimin transfer olacağı merak konusu oldu. Dizinin seyircileri Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin yerine kim gelecek? Farah Zeynep Abdullah'ın yerine kim oynayacak? sorularının yanıtını araştırıyor. Masumlar Apartmanı'nın ilham kaynağı kitabının yazarı olan Gülseren Budayıcıoğlu konuya ilişkin açıklama yaptı.

MASUMLAR APARTMANI'NDA İNCİ'NİN YERİNE KİM GELECEK? FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılması çok konuşulmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Budayıcıoğlu, Abdullah'ın çok samimi ve doğal bir kişiliği olduğunu söyledi. Öte yandan Abdullah'ın oyunculuğunu çok beğendiğini de ifadelerine ekledi. Abdullah hakkında "Doğallığını kaybetmeyen bir sanatçımız" ifadelerini kullanan Budayıcıoğlu, yeni sezonda diziye Abdullah'ın yerine kimin geleceği sorusunun cevabını bilmediğini, senaryo çalışmalarına devam edildiğini söyledi.