Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu'nun başrolde yer aldığı fenomen dizi Masumlar Apartmanı ilginç hikayesi ve başarılı oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Dönem boyunca en çok konuşulan projelerden biri olan Masumlar Apartmanı'nın sezon finali de Han'ın eşi İnci'nin hayatını kaybetmesiyle büyük dikkat çekti. İnci karakterine hayat veren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, İnci'nin ölümüyle diziden ayrıldı. Bunun ardından, yeni sezonda ne tür gelişmelerin yaşanacağı ve İnci'nin yerine diziye kimin transfer olacağı merak konusu oldu. Dizinin seyircileri Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin yerine kim gelecek? Farah Zeynep Abdullah'ın yerine kim oynayacak? sorularının yanıtını araştırıyor. Masumlar Apartmanı'nın ilham kaynağı kitabının yazarı olan Gülseren Budayıcıoğlu konuya ilişkin açıklama yaptı.
Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılması çok konuşulmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Budayıcıoğlu, Abdullah'ın çok samimi ve doğal bir kişiliği olduğunu söyledi. Öte yandan Abdullah'ın oyunculuğunu çok beğendiğini de ifadelerine ekledi. Abdullah hakkında "Doğallığını kaybetmeyen bir sanatçımız" ifadelerini kullanan Budayıcıoğlu, yeni sezonda diziye Abdullah'ın yerine kimin geleceği sorusunun cevabını bilmediğini, senaryo çalışmalarına devam edildiğini söyledi.
Dizinin yeni sezon konusuna ilişkin açıklamalarına devam eden Budayıcıoğlu, mümkün olduğunca gerçek hayat hikayesine sadık kalındığının altını çizerek, gerçek hikayenin çok daha ağır olduğunu vurguladı. Masumlar Apartmanı2nda yaşamış olan gerçek kişilerin hayatlarının çok daha travmatik olduğuna değinen Budayıcıoğlu, "Onlar da güneşi görecekler. Aydınlık günler onları bekliyor." dedi.
Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in, diziden ayrılan Farah Zeynep Abdullah'ın yerine geleceği iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak çok geçmeden bu iddiaların gerçek olmadığı Evcen'in ajansı tarafından ifade edildi.
İnci'yi kaybetmenin acısıyla kahrolan Han eski sevgilisi Ceylan ile tanışacak. Ancak Ceylan karakterini kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor.
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