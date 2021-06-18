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Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin yerine kim gelecek? Farah Zeynep Abdullah'ın yerine kim oynayacak?

18.06.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı günden beri reyting rekorları kırmaya devam eden fenomen dizi Masumlar Apartmanı bomba gibi bir sezon finaliyle ekranlara kısa süreliğine veda etti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenilerek yaratılan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı. Bunun ardından Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin yerine kim gelecek? sorusu seyirciler tarafından merak konusu oldu.

Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin yerine kim gelecek? Farah Zeynep Abdullah'ın yerine kim oynayacak?

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu'nun başrolde yer aldığı fenomen dizi Masumlar Apartmanı ilginç hikayesi ve başarılı oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Dönem boyunca en çok konuşulan projelerden biri olan Masumlar Apartmanı'nın sezon finali de Han'ın eşi İnci'nin hayatını kaybetmesiyle büyük dikkat çekti. İnci karakterine hayat veren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, İnci'nin ölümüyle diziden ayrıldı. Bunun ardından, yeni sezonda ne tür gelişmelerin yaşanacağı ve İnci'nin yerine diziye kimin transfer olacağı merak konusu oldu. Dizinin seyircileri Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin yerine kim gelecek? Farah Zeynep Abdullah'ın yerine kim oynayacak? sorularının yanıtını araştırıyor. Masumlar Apartmanı'nın ilham kaynağı kitabının yazarı olan Gülseren Budayıcıoğlu konuya ilişkin açıklama yaptı.

Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin yerine kim gelecek? Farah Zeynep Abdullah'ın yerine kim oynayacak?

MASUMLAR APARTMANI'NDA İNCİ'NİN YERİNE KİM GELECEK? FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılması çok konuşulmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Budayıcıoğlu, Abdullah'ın çok samimi ve doğal bir kişiliği olduğunu söyledi. Öte yandan Abdullah'ın oyunculuğunu çok beğendiğini de ifadelerine ekledi. Abdullah hakkında "Doğallığını kaybetmeyen bir sanatçımız" ifadelerini kullanan Budayıcıoğlu, yeni sezonda diziye Abdullah'ın yerine kimin geleceği sorusunun cevabını bilmediğini, senaryo çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Dizinin yeni sezon konusuna ilişkin açıklamalarına devam eden Budayıcıoğlu, mümkün olduğunca gerçek hayat hikayesine sadık kalındığının altını çizerek, gerçek hikayenin çok daha ağır olduğunu vurguladı. Masumlar Apartmanı2nda yaşamış olan gerçek kişilerin hayatlarının çok daha travmatik olduğuna değinen Budayıcıoğlu, "Onlar da güneşi görecekler. Aydınlık günler onları bekliyor." dedi.

"FAHRİYE EVCEN MASUMLAR APARTMANI'NA GELİYOR" İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in, diziden ayrılan Farah Zeynep Abdullah'ın yerine geleceği iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak çok geçmeden bu iddiaların gerçek olmadığı Evcen'in ajansı tarafından ifade edildi.

Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin yerine kim gelecek? Farah Zeynep Abdullah'ın yerine kim oynayacak?

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

İnci'yi kaybetmenin acısıyla kahrolan Han eski sevgilisi Ceylan ile tanışacak. Ancak Ceylan karakterini kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor.


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Masumlar Apartmanı dizisi Fahriye Evcen Farah Zeynep Abdullah
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