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Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Ezgi Mola yeni bölüm senaryosunu ağlayarak paylaştı

02.06.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, "Masumlar Apartmanı" dizisi ile büyük bir değişim yaşadı. Sezon finaline doğru yaptığı paylaşımlarla, dizide de büyük değişimlerin kapıda olduğunun ipuçlarını verdi.

Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Ezgi Mola yeni bölüm senaryosunu ağlayarak paylaştı

Ezgi Mola, izleyicinin uzun yıllardır televizyondan ve sinemadan aşina olduğu oyunculardan biri. Genellikle komedi dizileri ve filmlerinin aranan yüzü olan Ezgi Mola, Türkiye'deki ender kadın komedyenlerden biri olarak gösteriliyordu. Özel hayatında da mizaha tutkun olan ünlü oyuncu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla takipçilerini gülmekten kırıp geçiriyordu. Bu sezon oynadığı "Masumlar Apartmanı" dizisi ise izleyiciye Ezgi Mola'nın bambaşka bir yönünü gösterdi. Yıllar sonra bir dizide oynayan ünlü oyuncu, Safiye karakterinin bütün travmalarını ve psikolojik rahatsızlıklarını büyük bir yetenekle yansıttı. Böylece, dramda da ne kadar başarılı olabileceğini ispat etti ve kariyerinde bir dönüm noktası yaşadı. Dizide milyonları ağlatırken, sosyal medyadaki set paylaşımlarıyla takipçilerini güldürmeye devam etti. Ne var ki, "Masumlar Apartmanı"nın sezon finali yaklaştıkça Ezgi Mola'nın paylaşımları da hüzünle dolmaya başladı.

"Ağlama"

Farah Zeynep Abdullah

Gelecek hafta, "Masumlar Apartmanı" sezon finaliyle ekrana gelecek. Bu bölümde İnci'yi oynayan Farah Zeynep Abdullah'ın ölerek diziye veda edeceği konuşuluyor. Ezgi Mola da son paylaşımıyla bu söylentileri teyit etmiş gibi görünüyor.

Ezgi Mola story

Senaryoyu paylaşan ünlü oyuncu, "Ezberle, ağlama, ezberle. 8 Haziran Salı son bölümü kaçırmayın. Başka bir şey demiyorum." sözleriyle merak uyandırdı.


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Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola
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