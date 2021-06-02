Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Ezgi Mola yeni bölüm senaryosunu ağlayarak paylaştı

Ezgi Mola, izleyicinin uzun yıllardır televizyondan ve sinemadan aşina olduğu oyunculardan biri. Genellikle komedi dizileri ve filmlerinin aranan yüzü olan Ezgi Mola, Türkiye'deki ender kadın komedyenlerden biri olarak gösteriliyordu. Özel hayatında da mizaha tutkun olan ünlü oyuncu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla takipçilerini gülmekten kırıp geçiriyordu. Bu sezon oynadığı "Masumlar Apartmanı" dizisi ise izleyiciye Ezgi Mola'nın bambaşka bir yönünü gösterdi. Yıllar sonra bir dizide oynayan ünlü oyuncu, Safiye karakterinin bütün travmalarını ve psikolojik rahatsızlıklarını büyük bir yetenekle yansıttı. Böylece, dramda da ne kadar başarılı olabileceğini ispat etti ve kariyerinde bir dönüm noktası yaşadı. Dizide milyonları ağlatırken, sosyal medyadaki set paylaşımlarıyla takipçilerini güldürmeye devam etti. Ne var ki, "Masumlar Apartmanı"nın sezon finali yaklaştıkça Ezgi Mola'nın paylaşımları da hüzünle dolmaya başladı.

"Ağlama"

Gelecek hafta, "Masumlar Apartmanı" sezon finaliyle ekrana gelecek. Bu bölümde İnci'yi oynayan Farah Zeynep Abdullah'ın ölerek diziye veda edeceği konuşuluyor. Ezgi Mola da son paylaşımıyla bu söylentileri teyit etmiş gibi görünüyor.