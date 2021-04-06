MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Masumlar Apartmanı’ndan tüyler ürperten fragman! | İşler çığırından çıktı

Masumlar Apartmanı’ndan tüyler ürperten fragman! | İşler çığırından çıktı

06.04.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’in en beğenilen ve ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nın yeni fragmanı yayınlandı. Yayınlanan 28. Bölüm fragmanında Han’ın sakladığı büyük sırrı ortaya çıkıyor. Han’ın birini kazan dairesinde zincire bağladığı ve ona yemek götürdüğü anlar ise Masumlar Apartmanı’nın yeni bölüm fragmanının en dikkat çeken bölümleri oluyor.

Masumlar Apartmanı’ndan tüyler ürperten fragman! | İşler çığırından çıktı

Her Salı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına geçen Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında işlerin iyice birbirine girdiğini görüyoruz. Han’ın tüm izleyenleri şoke eden konuşmaları, tüm dikkatleri Han’a yöneltti. Masumlar Apartmanı, yeni bölümü ile 6 Nisan akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Q

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜMDE NE OLUYOR?

İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM FRAGMAN

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben’le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu “yeni” Gülben’i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben’in başına gelenlerden Esra ve Esat’ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze’nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han’ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman’ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege’yi karşı karşıya getirir.

H

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar sürprizi! Geri mi dönüyor?Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar sürprizi! Geri mi dönüyor?
Yılbaşına sevenleriyle girecek! Yılbaşına sevenleriyle girecek!
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İbo Show'a katıldı! Sosyal medyanın diline düştü

İbo Show'a katıldı! Sosyal medyanın diline düştü

Mezdeke yaparak ekranlara döndü!

Mezdeke yaparak ekranlara döndü!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

Diğer Haberler

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final mi yapıyor? Sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk hakkında hayranları üzen haber

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final mi yapıyor?

The Walking Dead ne zaman final yapacak? Yeni bölümü belli oldu mu?

The Walking Dead final tarihi belli oldu

Bir Zamanlar Çukurova’da Vahide Perçin sürprizi herkesi mutlu etti!

Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar sürprizi! Geri mi dönüyor?

‘Sefirin Kızı final mi yapacak? Sefirin Kızı dizisinin final tarihi ne zaman?’ soruları yanıt buldu…

‘Sefirin Kızı final yapacak' iddiası

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! İlik nakli yarışı!

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı

The Walking Dead fragmanı yayınlandı mı? The Walking Dead final sezonunda neler yaşanacak?

The Walking Dead'in fragmanı yayınlandı mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.