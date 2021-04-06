Masumlar Apartmanı’ndan tüyler ürperten fragman! | İşler çığırından çıktı

Her Salı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına geçen Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında işlerin iyice birbirine girdiğini görüyoruz. Han’ın tüm izleyenleri şoke eden konuşmaları, tüm dikkatleri Han’a yöneltti. Masumlar Apartmanı, yeni bölümü ile 6 Nisan akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜMDE NE OLUYOR?

İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.