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Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı konusu nedir, oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 22.09.2020 20:13 | Son Güncelleme

Masumlar Apartmanı dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın 2. bölümünde, Safiye ve Han'ın sahip olduğu apartmandaki daireyi tutan İnci büyük bir şok yaşıyor. Peki Masumlar Apartmanı dizisi nerede, hangi semtte ve apartmanda çekildi? İşte Masumlar Apartmanı dizisi hakkında bilgiler.

Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı konusu nedir, oyuncuları kimler?

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen Masumlar Apartmanı dizisinin yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun İçi” romanından esinlenerek senaryolaştıran Masumlar Apartmanı gerçek bir hikayeyi ekranlara getiriyor. Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman ve semt ise merak konusu oldu. Masumlar Apartmanı dizisinin, 22 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümünde de ilk fragman yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı dizisi çekimlerini İstanbul’un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde yapılıyor. Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, daha önce Haluk Bilginer'in başrolde oynadığı Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Masumlar Apartmanı'nın çekimlerinin yapıldığı tarihi apartman Beyoğlu'nda bulunuyor.

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MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

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Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtacak olan “Masumlar Apartmanı” dizisi 15 Eylül Salı akşamı #TRT1’de…
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