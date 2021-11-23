Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz'den 'Çiftetelli' performansı!

TRT 1'in iddialı dizisi Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil olarak seyirciyi heyecanlandıran başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabında, arkadaşıyla çiftetelli oynadığı anları paylaştı.

Aslında Ayvalık'ta yaşan ancak herhangi bir projede yer aldığı durumlarda, İstanbul'a gelen Aslıhan Gürbüz, Ayvalık'taki hayatına dair anları, sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

İkinci sezona yeni oyuncularla giriş yapan Masumlar Apartmanı dizisinin, reytinglerde istenilen orana ulaşamadığı konuşuluyordu. Melisa Şenolsun'un hayat verdiği Rüya karakterinin diziden ayrılacağı öne sürülse de, yapım şirketinden konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi. Diziye, Han'ın eski nişanlısı Ceylan olarak dahil olan Aslıhan Gürbüz, şimdiden izleyicide merak uyandırmayı başardı. Gürbüz'ün, Masumlar Apartmanı'na yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.



