Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil olup seyirciyi heyecanlandıran Aslıhan Gürbüz, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Gürbüz, göğüs dekolteli pozunu paylaşıp ''Hazır'' notunu düştü.

Masumlar Apartmanı dizisi, Farah Zeynep Abdullah ayrılığıyla, reytinglerde düşüşe geçmişti.

İzlenme oranlarının artması için kadroya güzel oyuncu Melisa Şenolsun dahil oldu ancak beklenilen sonuca ulaşılamadı.

Aslıhan Gürbüz, Han'ın eski nişanlısı Ceylan rolüyle diziye katıldı.

Bu hafta artan Covid-19 vakaları nedeniyle yayınlanmayan dizinin, 18 Ocak Salı günü yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.



