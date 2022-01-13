MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

13.01.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde 'Ceylan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti.

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil olup seyirciyi heyecanlandıran Aslıhan Gürbüz, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Gürbüz, göğüs dekolteli pozunu paylaşıp ''Hazır'' notunu düştü.

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

Masumlar Apartmanı dizisi, Farah Zeynep Abdullah ayrılığıyla, reytinglerde düşüşe geçmişti.

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah yeni tarzını paylaştı!Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah yeni tarzını paylaştı!

İzlenme oranlarının artması için kadroya güzel oyuncu Melisa Şenolsun dahil oldu ancak beklenilen sonuca ulaşılamadı.

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

Aslıhan Gürbüz, Han'ın eski nişanlısı Ceylan rolüyle diziye katıldı.

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

Bu hafta artan Covid-19 vakaları nedeniyle yayınlanmayan dizinin, 18 Ocak Salı günü yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Elimde çırılçıplak fotoğrafların var""Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Şoke eden paylaşım sonrası şaşırtan gelişmeŞoke eden paylaşım sonrası şaşırtan gelişme
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Aslıhan Gürbüz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Bakın kim çıktı! Meğer yıllardır TV8'deymiş

Bakın kim çıktı! Meğer yıllardır TV8'deymiş

Görüntüler tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Görüntüler tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

İmamoğlu'dan çok konuşulacak KİPTAŞ iddiası

İmamoğlu'dan çok konuşulacak KİPTAŞ iddiası

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Kaçtığı kişinin kimliği açıklanınca stüdyo buz kesti! Esra Erol'da 'pes' dedirten olay

Kaçtığı kişinin kimliği açıklanınca stüdyo buz kesti! Esra Erol'da 'pes' dedirten olay

Aşk iddialarına yanıt geldi! ''Çok seviyorum onu ama...''

Aşk iddialarına yanıt geldi! ''Çok seviyorum onu ama...''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.