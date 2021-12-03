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Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz: Yavrum senin derdin bensem...

03.12.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Gürbüz, kendisine fazlasıyla takıntılı olan hayranına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz: Yavrum senin derdin bensem...

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı olarak ekranlara dönmüştü. Aslıhan Gürbüz sosyal medyayı da aktif kullanan bir isim.

Son olarak kendisine takıntılı birinin olduğunu paylaşan Gürbüz adeta çileden çıktı.

Ekran Alıntısı

Aslıhan Gürbüz paylaşımında şunları söyledi: "Aylardın en yakın arkadaşlarımı hackleyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun. Niye insanlara musallat oluyorsun. Ben mesajları okumadan siliyorum boşa uğraşıyorsun."

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğdu. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı.

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