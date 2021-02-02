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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda çekilen görüntü gündem yaratmıştı! Emniyet'ten 'aşağı bak' iddiasına videolu yalanlama

02.02.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda çekilen görüntü gündem yaratmıştı! Emniyet'ten 'aşağı bak' iddiasına videolu yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yaşanan protestolar sırasında bir polisin, gruptaki öğrencilere "Aşağı bak" dediği iddialarını yalanladı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün ortalık karıştı. Üniversitenin önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin tutuklamaları protesto etmek isteyen öğrenciler kampüs içinde ve çevresinde toplandı.

Polis ile öğrenciler arasında yaşanan gerilim gün içinde sosyal medyada paylaşılırken, polisin müdahalesi sonucu 158 kişi gözaltına alındı.

'AŞAĞI BAK' VİDEOSU GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise gündem yarattı. Paylaşılan bir videoda da polisin bir grup öğrenciye müdahale ederken "Aşağı bak, toplu gezmek yok" diye seslendiği iddia edildi.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Görüntülere tepkiler peş peşe gelirken "#AslaAşağıBakmayacağız" etiketi Twitter'da Trend Topic oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu "Haksızlığa boyun eğmeyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleriyle #AslaAşağıBakmayacağız diyen gençlerimizle ve aileleriyle beraberiz. Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez... Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir. #AslaAşağıBakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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'Asla Aşağı Bakmayacağız" etiketiyle ilgili çok sayıda ünlü isminde paylaşımda bulunduğu görüldü.

EMNİYET'TEN VİDEOLU YALANLAMA

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoların sembolü haline gelen "Aşağı bak" sloganıyla ilgili Emniyet'ten ise açıklama geldi.

EGM'den yapılan açıklamada polisin "Aşağı bak" yerine "Aşağıdan" dediği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün "Türk Polis Teşkilatı" isimli resmi Twitter hesabından yayınlanan videolu mesajda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır." ifadeleri yer aldı.

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