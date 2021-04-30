Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola Leon filmine özendi

Salı akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Ezgi Mola, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerin başında geliyor.

Esprili kişiliği ile bilinen Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı’nın setinde çekilen bir pozuyla hayranlarını güldürdü. Oyuncu, bir saksıyı kaldırdığı fotoğrafına, Fransız oyuncu Jean Reno’nun fotoğrafını da montajlayarak Leon filmindeki unutulmaz kareye atıfta bulundu.

1995 yılında gösterime giren ve başrollerinde Jean Reno ile Natalie Portman’ın rol aldıkları Fransız yapımı film Leon filmindeki kare aşağıda.

Filmde Leon isimli bir tetikçi adam ile ailesini kaybeden Mathilda isimli küçük bir kızın yollarının kesişmesi ve hiç alışkın olmadıkları bir dünyaya adım atmaları anlatılıyordu.

