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Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Siz hiç kendi cehenneminiz oldunuz mu?

23.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan masum hayatların gerçek hikayesi Masumlar Apartmanı, yeni bölümüyle salı günü 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek. Her hafta izleyicileri ekrana kilitleyen ve zaman zaman hüzünlendirip zaman zaman tebessüm ettiren Masumlar Apartmanı dizisinin baş rollerini Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu paylaşıyor.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Siz hiç kendi cehenneminiz oldunuz mu?

Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Han, doktora çöp topladığını ve karısının onu iğrenç bulduğunu söyler. Öte yandan Gülben iyice kafayı yer annesinin felç geçirdiğinde giydiği kıyafeti alır ve tıpkı annesi gibi yalnızlıktan öleceğini söyler. Diğer tarafta Naci dönmüştür ve Safiye önce ona kızar sonrasında ise başını omzuna dayayıp elini tutarken görülür. Ege Neriman'a onu sevdiğini söylerken, İnci Safiye ve Gülben'in karşısında şok içerisindedir.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Siz hiç kendi cehenneminiz oldunuz mu?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çok sevilen Masumlar Apartmanı dizisi her salı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Siz hiç kendi cehenneminiz oldunuz mu?

Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege’ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Siz hiç kendi cehenneminiz oldunuz mu?

Gülben, hala Esat’la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci’yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Siz hiç kendi cehenneminiz oldunuz mu?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Siz hiç kendi cehenneminiz oldunuz mu?

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben’le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu “yeni” Gülben’i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Siz hiç kendi cehenneminiz oldunuz mu?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Siz hiç kendi cehenneminiz oldunuz mu?

Gülben’in başına gelenlerden Esra ve Esat’ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze’nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han’ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman’ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege’yi karşı karşıya getirir.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Siz hiç kendi cehenneminiz oldunuz mu?

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
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