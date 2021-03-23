Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Siz hiç kendi cehenneminiz oldunuz mu?

Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Han, doktora çöp topladığını ve karısının onu iğrenç bulduğunu söyler. Öte yandan Gülben iyice kafayı yer annesinin felç geçirdiğinde giydiği kıyafeti alır ve tıpkı annesi gibi yalnızlıktan öleceğini söyler. Diğer tarafta Naci dönmüştür ve Safiye önce ona kızar sonrasında ise başını omzuna dayayıp elini tutarken görülür. Ege Neriman'a onu sevdiğini söylerken, İnci Safiye ve Gülben'in karşısında şok içerisindedir.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çok sevilen Masumlar Apartmanı dizisi her salı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege’ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.

Gülben, hala Esat’la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci’yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.