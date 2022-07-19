Masur Yavaş'tan Behzat Ç. paylaşımı! Notu dikkat çekti

İlgiyle izlenen dizi Nehzat Ç'nin devamı ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin çekimleri başladı. Oyuncular, okuma provasının ardından setteki ilk gün için Ankara'da bir araya geldi.

Fenomen dizide Behzat Ç. karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

O anları Twitter hesabından paylaşan Masur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu’yla çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, “Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz” notunu düştü.



