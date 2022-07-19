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Masur Yavaş'tan Behzat Ç. paylaşımı! Notu dikkat çekti

19.07.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" için kamera karşısına geçen Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Yavaş, o anları sosyal medya hesabından "Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz." notuyla paylaştı.

Masur Yavaş'tan Behzat Ç. paylaşımı! Notu dikkat çekti

İlgiyle izlenen dizi Nehzat Ç'nin devamı ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin çekimleri başladı. Oyuncular, okuma provasının ardından setteki ilk gün için Ankara'da bir araya geldi.

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Fenomen dizide Behzat Ç. karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

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O anları Twitter hesabından paylaşan Masur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu’yla çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, “Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz” notunu düştü.


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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu
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