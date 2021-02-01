Mata Hari’yi tahtından edecek olan ilk Türk ajan dansöz: Emine Adalet Pee

14 yaşında Almanya’ya yerleşen Emine Adalet Pee, dans ile bu ülkede tanışır. Bu sırada Almanya’da kalabilmek için amcasının eşinin kardeşi olan Henry Pee ile evlenir ve soyadını alır. Sahne gösterilerini yapmaya devam ettiği sırada Pee’in ünü Hitler’e kadar ulaşır. Bir akşam yine dans gösterisi yaptığı sırada iki Nazi subayı kendisini kulisinde ziyaret eder ve Hitler’in propaganda bakanı Goebbels’in görmek istediğini söyler. Pee bu teklifi korkarak kabul eder. Kendisini Goebbels'in malikanesinde bulur. Goebbels’in ihtişamlı malikanesine geldiklerinde ise çok iyi karşılanır. Goebbels, Pee’ye Almanlar için casusluk yapmasını önerir. Hatta Amerika’ya gidip bir Türk dansözü kisvesi altında Amerikan istihbaratına sızmasını ister. Pee, Goebbels’e bu teklifini düşüneceğini söyleyerek malikaneden ayrılır.

“Yerli Mata Hari”, “İlk Ajan Dansöz”, “Yeşilçam oyuncusu, dansöz ve gizli servis ajanı”, “Haremin son kızı”, “Hitler’e göbek atan ilk ajan dansözümüz” gibi başlık ve tanımlamalarla anlatılan Emine Adalet Pee’nin yaşam öyküsü gerçekten de tam anlamıyla sıra dışı...

Almanlar için casusluk yapmayı reddeden Pee, 1942 yılına kadar öğrendiği her şeyi anında Ankara’ya bildirir. 1942 yılında kocasını kaybedince ülkesine dönmeye karar verir. Ancak ülkesinde çok fazla yaşayamaz ve yeniden Almanya’nın yolunu tutar.

Yeniden Almanya’ya döndüğünde, Hitler’in yaverlerinden Freglayr ile olan tanışıklığı sayesinde karargaha kadar girer. Artık o, Hitler’in hayranlıkla seyrettiği bir yıldız olarak tanınacaktır. Oysa Adalet Hanım onların sandığı gibi sadece sahne gösterisi yapan bir kadın değil, MAH (Milli Amale Hizmet) yani cumhuriyetin ilk Milli İstihbarat Teşkilatı için bilgi toplamakla görevli ajanlardan biridir. Tam bu sırada Emine Adalet Pee Almanların Paris’i işgal edeceğini Ankara’ya haber verir. O dönemde bu bilgi altın değerindedir. Çünkü hiç kimse Almanların Paris’i işgal edeceğini aklından dahi geçirmez. Türkiye Paris'teki Türk vatandaşlarını çağırıp zarar görmemelerini sağlar.

Yurtdışında ve yurtiçinde pek çok turne kapsamında gösterilere çıkan Emine Adalet Pee, Konya’daki performansı sırasında Atatürk ile tanışır. Hatta çevresindekilere Atatürk kendisini sahne başarısından ötürü yanağından öptüğü için bir hafta boyunca yanağını yıkamadığını söylemiştir.