Matcha çayı kolesterolü düşürüp karaciğeri koruyor

Matcha çayının yeşil çay ile aynı bitkiden elde edildiğini dile getiren Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, “Matcha için kullanılan çay yaprakları güneş ışığından korumak için toplanmadan 20-30 gün önce üzerleri kapatılır. Bu durum klorofil üretimini artırır ve daha koyu yeşil bir renk verir. A, C, E, K ve B vitaminleri, selenyum, çinko ve magnezyum mineralleri açısından zengindir ve yeşil çaya göre daha yüksek antioksidan ve kafein içeriğine sahiptir” diye konuştu.

İmrağ, matcha çayının faydaları konusunda şunları söyledi: “Kateşin açısından zengin olan matcha çayı yüksek antioksidan özellik gösterir. Kolesterolü düşürür. Karaciğeri korur. Odaklanmayı arttırır ve hafızayı güçlendirir. Kansere karşı korur. Kalp hastalıkları riskini azaltır. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur. 1-2 çay kaşığı matcha tozuyla hazırlayacağınız çaydan günde 1-2 fincan içebilirsiniz.”

