Mate 30 modellerinde Google servisleri yer almayacak

Reuters‘in kaynaklarına göre; Huawei’nin önümüzdeki aylarda tanıtacağı Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinde Google’ın servisleri ve uygulamaları yer almayacak. Peki, bu uygulamalar neler olacak? Play Store, Gmail, Google Maps, Google, Drive, Fotoğraflar ve Google Chrome gibi uygulamalar artık Huawei modellerinde yer almayacak.

Play Store’un yer almaması telefon satın almayı olumsuz etkileyecektir. Standart bir kullanıcı telefonu satın aldığında direkt karşısında mağazayı görüp oradan uygulama indirmek ister. Ancak böyle bir mağaza olmadığı ve kullanıcının fazla bilgisi olmadığı için Play Store’u APK. olarak yüklemek istemeyecektir.

Huawei’nin bu konu hakkında ne yapacağı henüz bilinmiyor. Bakalım Google ile olan gerginliğe Çinli firma bir son vermek isteyecek mi? Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 6.000 TL ve üzerine aldığınız telefonda Google Play Store olmasa tepkiniz ne olurdu?

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