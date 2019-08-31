Mynet Trend

Mate 30 modellerinde Google servisleri yer almayacak

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 31.08.2019 07:36 | Son Güncelleme

Google ile Huawei daha doğrusu Amerika ile Çin arasındaki gerginlik uzun bir süredir devam ediyor. Google’ın Huawei’ye tanıdığı 90 günlük sürenin sonuna gelinmesine rağmen, iki taraftan da ses çıkmamıştı. Ancak bugün Google cephesinden bir atılımın geleceği Reuters tarafından açıklandı.

Mate 30 modellerinde Google servisleri yer almayacak

Reuters‘in kaynaklarına göre; Huawei’nin önümüzdeki aylarda tanıtacağı Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinde Google’ın servisleri ve uygulamaları yer almayacak. Peki, bu uygulamalar neler olacak? Play Store, Gmail, Google Maps, Google, Drive, Fotoğraflar ve Google Chrome gibi uygulamalar artık Huawei modellerinde yer almayacak.

Play Store’un yer almaması telefon satın almayı olumsuz etkileyecektir. Standart bir kullanıcı telefonu satın aldığında direkt karşısında mağazayı görüp oradan uygulama indirmek ister. Ancak böyle bir mağaza olmadığı ve kullanıcının fazla bilgisi olmadığı için Play Store’u APK. olarak yüklemek istemeyecektir.

Huawei’nin bu konu hakkında ne yapacağı henüz bilinmiyor. Bakalım Google ile olan gerginliğe Çinli firma bir son vermek isteyecek mi? Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?  6.000 TL ve üzerine aldığınız telefonda Google Play Store olmasa tepkiniz ne olurdu?

Oppo Reno2 için ilk tanıtım videoları yayınlandı

PARTNERYazı böyle bitirdiYazı böyle bitirdi
Pixel 4'te yeni gelişme! Ekrana yerleştirildiPixel 4'te yeni gelişme! Ekrana yerleştirildi
Gears of War 5 ne kadar yer kaplayacak? Gears of War 5 ne kadar yer kaplayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google huawei mate 30 Mate 30 modelleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu nasıl parmak? Sosyal medyada fenomen oldu

Bu nasıl parmak? Sosyal medyada fenomen oldu

Akılalmaz olay! Polise yakalanacağını anlayınca...

Akılalmaz olay! Polise yakalanacağını anlayınca...

Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!

Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!

Yasak Elma sezonu böyle açıyor! Ünlü model de kadroda

Yasak Elma sezonu böyle açıyor! Ünlü model de kadroda

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Football Manager 2020 ön siparişte!

Ön siparişe çıktı!

Siri olayından dolayı 300 kişiyi işten çıkarıldı

Siri'den dolayı 300 kişiyi işten çıkarıldı

İsveç'te yüz taramaya 20 bin dolar ceza!

Dünyada bir ilk! Ceza kesildi

Dörtlü kamera kurulumu ile dikkat çeken Oppo Reno 2 tanıtıldı

Dörtlü kamera kurulumu ile dikkat çeken Oppo Reno 2 tanıtıldı

Pixel 4 parmak izi okuyucusunu ekrana yerleştirdi

Pixel 4'te yeni gelişme! Ekrana yerleştirildi

Gears of War 5 ne kadar yer kaplayacak?

Gears of War 5 ne kadar yer kaplayacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.