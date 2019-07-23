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Mate X modeli çok yakında satışa sunulacak!

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TEKNOLOJİ  | 23.07.2019 10:54 | Son Güncelleme

Huawei ve Samsung her ikisi de geçtiğimiz Şubat ayında katlanabilir telefonlarını tanıtmıştı. Ancak ne Huawei’nin ne de Samsung’un katlanabilir telefonları satışa sunulmamıştı. Huawei ABD hükümeti ile mücadele ederken, Samsung da katlanabilir telefonunun tasarımını düzeltmek için çalışmalarına devam ediyordu.

Mate X modeli çok yakında satışa sunulacak!

Bugün ise güzel bir haber Huawei cephesinden geldi. Gelen bilgilere göre; Huawei cephesi katlanabilir telefonları olan Mate X’i satışa sunmak için kollarını sıvamış durumda. Çin’de TENAAA sertifikasını alan Mate X, kesinleşen özellikleri ile bugün bir kez daha karşımıza çıktı.

Mate X; 8.0 inç büyüklüğünde 2.480 x 2.200 piksel çözünürlüğünde OLED ekran ile gelecek. 4.400 mAh kapasiteli bataryadan beselenecek olan telefon 287 gram ağırlığa sahip olacak.
6 GB RAM + 128 GB dahili depolama, 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama ve 12 GB RAM + 512 GB dahili depolama seçenekleri ile gelecek olan telefon microSD kart desteğini de barındıracak. 5G varyasyonuna da sahip olacak telefon 2,299 Euro fiyat etiketi ile dikkat çekecek.

Katlanabilir telefonların çıkışlarında büyük ses getirmeyeceği ilk başından beri belliydi. Hele ki bu fiyatlar ile katlanabilir telefonlar pazarda çok kısa sürede silinip gidecektir.

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Anahtar Kelimeler:
huawei Mate X

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