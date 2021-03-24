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Matematik dehaları iş başına! Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün
24.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkokul günleri çoğu insanın hayatının en güzel anılarının bulunduğu çocukluk zamanlarıdır. Oyun oynamanın masumiyeti içerisinde ders çalışmak pek çok kişi için bir işkencedir. Hele ki matematik dersleri... Sizler için matematiğe sempati duymanızı sağlayacak eğlenceli bir bulmaca hazırladık.

Matematik dehaları iş başına! Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

İlkokul sıralarındaki güzel günlerine bir süreliğine gitmeye ne dersiniz? Birçoğunuzun korkulu rüyası olan matematik derslerinden bir bulmacayı çözmenizi rica ediyoruz. Hiçbirimiz matematik dahisi değiliz ve bunun hayatımızın hiçbir noktasında sorun oluşturduğuna denk gelmedik. Ancak beynimiz için bu durum büyük bir problem olabiliyor. Çünkü beyin diğer kaslarda olduğu gibi sağlıklı olabilmek için egzersize ihtiyaç duyar.

Bir parça kağıt alın ve bu problemi çözmeye odaklanın. Cevapları bulmak için bütün ekipmanınız hazır. Görselde gördüğünüz kibrit çöpleri belirli bir matematiksel sistem içerisinde yerleştirilmiştir. Sizlerden soru işareti olan yere hangi rakamın geleceğini bulmanızı istiyoruz. İnanın gördüğü kadar zor olmayacak.

CEVAP AŞAĞIDA

Bulmacada yer alan 8-9-5-3-7 rakamları belirli bir sistem üzerine yerleştirilmiştir. İlk adımda bu sistemi bulmanız gerekiyor. Bu sistemi bulmak sizin için zorsa küçük bir ipucu veriyoruz; rakamların köşelerine odaklanın. Çünkü her adımda denklem sayısı 1 rakam azalıyor.

cevap

Matematik dehaları iş başına! Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?Matematik dehaları iş başına! Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?


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Anahtar Kelimeler:
Matematik
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