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Matematik dehaları iş başına! Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün
22.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkokul günlerine olan özlem kimi zaman doruk noktasına ulaşır. Çünkü o dönemlerde çocukluk bambaşka şekilde yaşanıyordu. En kıymetli olan zamanlara işaret eden bu döneme geri dönmek ne yazık ki mümkün değildir. Ancak sizleri bir anlığına ilkokul günlerine götürecek bir bulmaca hazırladık.

Matematik dehaları iş başına! Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

İlkokul sıralarındaki güzel günlerine bir süreliğine gitmeye ne dersiniz? Birçoğunuzun korkulu rüyası olan matematik derslerinden bir bulmacayı çözmenizi rica ediyoruz. Hiçbirimiz matematik dahisi değiliz ve bunun hayatımızın hiçbir noktasında sorun oluşturduğuna denk gelmedik. Ancak beynimiz için bu durum büyük bir problem olabiliyor. Çünkü beyin diğer kaslarda olduğu gibi sağlıklı olabilmek için egzersize ihtiyaç duyar.

Bir parça kağıt alın ve bu problemi çözmeye odaklanın. Cevapları bulmak için bütün ekipmanınız hazır. Görselde gördüğünüz emojiler belirli rakamları ifade ediyor. Sizin tek yapmanız gereken bu rakamları bularak sondaki problemin cevabına erişmektir. İnanın gördüğü kadar zor olmayacak.

CEVAP AŞAĞIDA

Bulmacada gülen, gözlüklü ve gözlerinden kalp çıkan emojilerden oluşan bir matematik problemi sizleri karşılıyor. Bu problemi ilkokulun temel taşını oluşturan dört işlemin başı toplama ve çıkartma ile tamamlamanız gerekiyor. İlk adımda bütün emojilerin ifade ettiği rakamları bulmalısınız.

cevap

Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki kelebeği görebiliyor musunuz?Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki kelebeği görebiliyor musunuz?


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Anahtar Kelimeler:
Matematik
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