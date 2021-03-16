Matematik dehaları iş başına! Ne kadar sürede çözebilirsiniz?

İlkokulda matematik problemleri mutlaka canınızı sıkmıştır. Özellikle havuz problemlerini çözmek adeta bir zulümdür. Matematik sevginizi ve yeteneklerinizi yanınıza alarak bu bulmacayı çözmeninizi rica ediyoruz. Hazır ilkokul dönemlerinize geri dönmenizi sağlamışken bir matematik dersine ne dersiniz? Hiçbirimiz matematik dahisi değiliz ve bunun hayatımızın hiçbir noktasında sorun oluşturduğuna denk gelmedik. Ancak beynimiz için bu büyük bir problem olabiliyor. Çünkü beyin diğer kaslarda olduğu gibi sağlıklı olabilmek için egzersize ihtiyaç duyar. Ayrıntılara odaklanmak dikkatinizi arttıracaktır. Bir parça kağıt alın veya birkaç kibrit... Cevapları bulmak için bütün ekipmanınız hazır.

Görselde gördüğünüz şekildeki kibrit çöplerinden 11 adet kare oluşturmanızı istiyoruz. Bunun için sadece 2 kibrit çöpünü kullanabileceğinizi unutmayın.

CEVAP AŞAĞIDA

Bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90 derece olan dörtgene kare denir. Bu nedenle mevcut şekilden 11 adet kare elde etmek için büyüklüklere odaklanın. Size son bir ipucu daha veriyoruz: Kareler birbirine bağlantılı ve aynı büyüklüklerde olacak.



