Mantarcılık mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Mantarcılık Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Bir diğer adıyla Mikoloji olarak da bilinen Mantarcılık Bölümü, mantarların biyokimyasal ve genetik özelliklerini incelemeye dayanır. Üniversitelerde bölüm olarak okutulduğu için mantarlar konusunda profesyonel olmak mümkündür. Ülkemizde Mantarcılık bölümü az sayıda üniversitede olsa da bu konuda verilen eğitim oldukça detaylıdır. Mantarcılık Bölümünü tercih edecek öğrencilerin doğaya, çiftçiliğe ve bitki yetiştirmeye ilgili olmasında fayda vardır.

Mantarcılık Bölümü nedir?

Mantar üretimi ile ilgili olarak sağlık standartlarına göre eğitim veren disipline Mantarcılık Bölümü denir. Meslek Yüksekokul bünyesinde bulunan Mantarcılık Bölümü, öğrencilere mantar yetiştiriciliği konusunda profesyonel eğitim verir. Bilimsel olarak mikoloji olarak anılan bu bölüm, Mantarcılığın daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar. Mantarların yapısını, genetiğini ve biyokimyasını detaylı bir şekilde öğrenen öğrenciler, gıda ve tıp alanındaki kaynaklardan yararlanır. Aynı zamanda bu bölümde çeşitli bitkisel hastalıklar da incelenir.

Mantarcılık bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Mantarcılık Bölümü üniversitelerin Meslek Yüksekokulunda yer alan ön lisans bölümüdür. Yani 2 yıllık eğitim dönemi söz konusudur. 4 dönem boyunca verilen tüm dersleri geçen öğrenciler, mezuniyet koşullarını da yerine getirdikleri takdirde Mantarcılık ön lisans mezunu olmaya hak kazanır. 2 yıllık ön lisans bölümünden mezun olduktan sonra ise DGS ile bu bölümü lisans programlarıyla tamamlamak da mümkündür. Mantarcılık Bölümünde yer alan dersler, öğrencilerin 4 dönem boyunca bu alanda detaylı bilgi edinmesini sağlar. Mantarcılık Bölümü dersleri:

Ekoloji

Genel biyoloji

Mikoloji

Misel üretimi

Mantar hastalıkları

Mantar yetiştirme tekniği

Başlıca kültür mantarları

Mantar atıklarının değerlendirilmesi

Mantar işletmelerinde hijyen

Genel mantarcılık

Agaricus Bisporus yetiştiriciliği

Pleurotus yetiştiriciliği

Mantar zararlıları

Mantar tesislerinin projelendirilmesi

Mantar hayat döngüleri ve misel yapıları

Kalite yönetim sistemleri

Mantarcılık mezunları ne iş yapar?

Mantarcılık Bölümünden mezun olan kişilerin görev ve yükümlülükleri oldukça merak edilir. Bu bölümden mezun olan kişiler, yer aldıkları kuruma göre farklı işler yapar. Tarımsal üretim konusunda bilimsel çalışmaları ile bu alanın gelişmesine katkı sağlarlar. Ancak genel olarak Mantarcılık bölümünü okuyan kişilerin meslek tanımları içinde şunlar bulunur:

Mantar üretimi için gereken kompostu hazırlamak

Mantar konservesi yapımında görev almak

Üretim yapılan yerlerde nem, sıcaklık ve havalandırma kontrolü yapmak

Ziraat mühendislerinin hazırladığı üretim planını uygulamak

Mantar pazarlaması için gerekli çalışmaları yürütmek

Üretim sırasında hastalık ve zararlılara karşı mücadele etmek

Mantar üretiminin aşamalarını denetlemek

Kompost yüzeyindeki toprağı tırmıklamak, sulamak ve hasat işlerini yapmak

Mantarcılık mezunları nerelerde çalışır?

Mantarcılık mezunları iş imkanları oldukça geniştir. Bu kurumlarda çeşitli görevleri alabilir ve işleri yürütebilirler. Mantarcılık bölümünden mezun olan kişilerin çalışabileceği yerler arasında şunlar bulunur:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olarak çalışan kurumlar

Gıda sektöründe çalışan kamu ve özel kuruluşlar

Mantar üretimi yapan tesisler

Tarımsal araştırmalar yürüten enstitüler

Özel sektörde bulunan tarım işletmeleri

Araştırma ve geliştirme merkezleri

Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı çalışan kurum ve kuruluşlar

Bitki araştırmaları yapan kuruluşlar

Belediyeler

Seralar

Bahçe ve tarlalar

Peyzaj alanları

Mantarcılık bölümünden mezun olan kişiler hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında iş bulabilir. Mantarcılık mezunlarının kamuda iş olanakları konusunda avantajlıdır. Devlete bağlı pek çok kurum, Mantarcılık bölümü mezunlarına ihtiyaç duyar. Kamuda çalışmak isteyen bir Mantarcılık mezunu, öncelikle KPSS’ye girmeli ve yeterli puanı almalıdır. İlgili kurum ve pozisyon için yeterli puana sahip kişiler tercih yaparak atanabilir ve çalışmaya başlayabilir. Özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında tekniker olarak Mantarcılık mezunları yer alabilir.

Mantarcılık mezunlarının özel sektörde iş olanakları konusunda geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu şirketlerde çalışması için Mantarcılık Bölümü mezunlarına ihtiyaç duyulur. Özel sektörde yer alan Mantarcılık Bölümü mezunları, tarımsal üretimin yapıldığı her yerde çalışabilir. Aynı zamanda özel sektör çalışanları, dışarıdan iş alma, proje oluşturma ve çeşitli araştırmalarda yer alma gibi avantajlara da sahiptir. Bu sayede farklı alanlarda kendilerini geliştirebilirler. Mantarcılık önlisans bölümünden sonra DGS ile lisans bölümüne geçen öğrenciler, sonrasında yüksek lisans ve doktora gibi programlarda eğitimlerini tamamlayarak bu alanda daha da profesyonelleşebilir. Ayrıca üniversitede araştırma görevlisi, akademisyen gibi görevler de alabilirler.