Matematik sevenler iş başına! Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

İlkokulda ‘iyi de bu dersler bizim günlük hayatta ne işimize yarayacak’ diye defalarca sormuşsunuzdur. Hazır ilkokul dönemlerinize geri dönmenizi sağlamışken bir matematik dersine ne dersiniz? Hiçbirimiz matematik dahisi değiliz ve bunun hayatımızın hiçbir noktasında sorun oluşturduğuna denk gelmedik. Ancak beynimiz için bu durum büyük bir problem olabiliyor. Çünkü beyin diğer kaslarda olduğu gibi sağlıklı olabilmek için egzersize ihtiyaç duyar.

Bir parça kağıt alın ve bu problemi çözmeye odaklanın. Cevapları bulmak için bütün ekipmanınız hazır. Görselde gördüğünüz ördek, turuncu kuş ve karga belirli rakamları ifade ediyor. Sizin tek yapmanız gereken bu rakamları bularak sondaki problemin cevabına erişmektir. İnanın gördüğü kadar zor olmayacak.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Görselde ördek 7, turuncu kuş 5 ve karga 8 rakamlarını temsil ediyor. Son problemde 1 ördek, 2 turuncu kuş ve 1 karganın temsil ettiği rakamlarının toplamını bulacaksınız.

Sorunun cevabı: 7+(2x5)+8=25

Matematik problemlerinde işlem önceliğinden dolayı ilk olarak 2 ve 5’in çarpımından başlanır. Elde edilen 10 rakamına ise ayrı ayrı olacak şekilde 7 ve 8 eklenir.



