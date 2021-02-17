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Matematik sevenler iş başına! Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün 17.02.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Matematik sevenler iş başına! Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Kimi zaman ilkokul günlerinize büyük bir özlem duyduğunuz olur. Çünkü o dönemler oyun oynan ve masumiyetin dibine kadar yaşandığı en kıymetli zamanlardır. Kısa bir süreliğine ilkokul sıralarına geri döndüğünüzü düşünün. Çünkü sizinle oldukça eğlenceli bir oyun oynayacağız.

İlkokulda ‘iyi de bu dersler bizim günlük hayatta ne işimize yarayacak’ diye defalarca sormuşsunuzdur. Hazır ilkokul dönemlerinize geri dönmenizi sağlamışken bir matematik dersine ne dersiniz? Hiçbirimiz matematik dahisi değiliz ve bunun hayatımızın hiçbir noktasında sorun oluşturduğuna denk gelmedik. Ancak beynimiz için bu durum büyük bir problem olabiliyor. Çünkü beyin diğer kaslarda olduğu gibi sağlıklı olabilmek için egzersize ihtiyaç duyar.

Bir parça kağıt alın ve bu problemi çözmeye odaklanın. Cevapları bulmak için bütün ekipmanınız hazır. Görselde gördüğünüz kedi, koyun ve ördek belirli rakamları ifade ediyor. Sizin tek yapmanız gereken bu rakamları bularak sondaki problemin cevabına erişmektir. İnanın gördüğü kadar zor olmayacak.

CEVAP AŞAĞIDA

Görselde ördek 1, kedi 4 ve koyun 100 rakamlarını temsil ediyor. Son problemde 1 ördek, 1 koyun ve 1 kedinin temsil ettiği rakamlarının toplamını bulacaksınız.

  • Sorunun cevabı: 4+1+100=105
Matematik sevenler iş başına! Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?Matematik sevenler iş başına! Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?


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