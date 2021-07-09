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Matematik sevenler iş başına! Çileğin değerini ne kadar sürede bulabilirsiniz?

09.07.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkokul sıralarında çoğu kişinin en zorlandığı ve sevmediği ders matematiktir. Özellikle matematik dersi üzerinde oluşan bu algı lise dönemine geçildiğinde formüllerinde devreye girmesiyle beraber içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Pek çok kişinin aklına ‘İyi de bunlar ne işimize yarayacak’ sorusu gelmiştir. Sizler için dört işlemin bütün cazibesini konuşturan bir bulmaca hazırladık. Hazırsanız başlıyoruz.

Matematik sevenler iş başına! Çileğin değerini ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Mantıksal bilmeceler, düşünsel beceri ve zekayı geliştirmek için en etkili yöntemler olarak bilinir. Gündelik hayatın yorucu ve yoğun geçen temposu içerisinde kendinize küçük bir mola vererek biraz eğlenmeye ne dersiniz? Dikkatinizi ve mantıksal becerilerinizi test etmek için sizleri dört işlemin kullanıldığı bu bulmacayı çözmeye davet ediyoruz. Sorumuz ise oldukça basit: Çileğin değeri kaçtır?

CEVAP AŞAĞIDA

Resme ilk baktığınızda karşınıza toplama ve çarpma işlemleri çıkar. Bulmacada sadece elmanın değeri verilmiştir. Elmanın değeri üzerinden adımları takip ederek bulmacayı çözmeniz gerekiyor. Çileğin değerini bulurken ise matematikte sık duyduğunuz işlem sırası önceliği devreye girer. Önce çarpma ardından ise toplama işlemi yapılır.

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Anahtar Kelimeler:
Matematik
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