Matematik sevenler iş başında! Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Mantıksal bilmeceler, düşünsel beceri ve zekayı geliştirmek için en etkili yöntemler olarak bilinir. Gündelik hayatın yorucu ve yoğun geçen temposu içerisinde kendinize küçük bir mola vererek biraz eğlenmeye ne dersiniz? Dikkatinizi ve mantıksal becerilerinizi test etmek için sizleri dört işlemin kullanıldığı bu bulmacayı çözmeye davet ediyoruz. Sorumuz ise oldukça basit: Kedi ve patilerin değeri kaçtır?

CEVAP AŞAĞIDA

Resme ilk baktığınızda karşınıza toplama ve çarpma işlemleri çıkar. Problemi aslında bu adımları takip ederek çözmeniz gerekiyor. Kedi ve patilerin değerini bulurken ise matematikte sık duyduğunuz işlem sırası önceliği devreye girer. Önce çarpma ardından ise toplama işlemi yapılır.



