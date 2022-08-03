YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. MaterChef Şekerpare nasıl yapılır? Şerbetli tatlıların en sevileni şekerpare tarifi yapımı ve malzemeleri

MaterChef Şekerpare nasıl yapılır? Şerbetli tatlıların en sevileni şekerpare tarifi yapımı ve malzemeleri

03.08.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şekerpare tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. Şekerparenin hem sade hem de dışı haşhaşla çevrili çeşitleri bulunuyor. Şerbetli bir tatlı olan şekerpare oldukça sevilen tatlılar arasında. Yemek programı MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılardan haşhaşlı şekerpare yapılması istendi. Şekerpare tarifini denemek isteyen ekranı başındaki seyirciler şekerparenin en pratik ve en lezzetli tarifini merak ediyor. Peki şekerpare tarifi nasıl yapılır? Şekerpare tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

MaterChef Şekerpare nasıl yapılır? Şerbetli tatlıların en sevileni şekerpare tarifi yapımı ve malzemeleri

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te yarışmacılardan şekerpare yapılması istendi. Şekerpare yapımı oldukça pratik ve lezzetli tatlılar arasında yer alıyor. Şekerparenin nasıl yapıldığı ve gerekli malzeme listesi merak konusu oldu. Şekerparenin haşhaşlı yapımını haberimizde bulabilirsiniz. İşte en partik ve lezzetli şekerpare tarifi...

şekerpare masterchef

MASTERCHEF ŞEKERPARE TARİFİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ŞEKERPARE MALZEMELER

Hamuru İçin;

1 paket katı yağ (250 gram, oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı irmik
1 adet yumurta
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
5-6 su bardağı (200 ml) un

Üzeri İçin;
Mavi haşhaş
Fındık

Şerbeti İçin;
4 su bardağı şeker (200 ml)
5 su bardağı su (200 ml)
1-2 damla limon

ŞEKERPARE YAPILIŞI

Şerbeti için; şeker ve suyu tencere koyup, kaynatalım.

Kaynattıktan 10 dakika sonra, limonu ekleyelim 5-10 dakika daha
kaynatalım. Şerbet soğuk, kurabiye sıcak olacak.

Bir kabın içerisinde; katı yağ, sıvı yağ yumurta ve pudra şekerini bütünleştirelim.

Sırayla irmik, vanilya, kabartma tozunu ve unu ekleyip, yoğuralım.

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayalım.

Önce haşhaşa bulayalım, sonra ortasına fındık bastırarak yerleştirelim.

Önceden ısıtılmış, 180 derecede pişirelim.

İlk sıcağı çıkınca, şerbeti üzerine dökelim.

Afiyet olsun.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef İslim Kebabı tarifi!MasterChef İslim Kebabı tarifi!
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür
Anahtar Kelimeler:
şekerpare tarifi Masterchef şekerpare şekerpare nasıl yapılır şekerpare nasıl yapılır tarifi şekerpare tarifi nasıl yapılır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı

17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı

"İbo Show yayından kaldırıldı" Nedeni şoke etti

"İbo Show yayından kaldırıldı" Nedeni şoke etti

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Eşim cinsellik sırasında, komşu, sekreter, akraba..."

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Eşim cinsellik sırasında, komşu, sekreter, akraba..."

39'luk Ebru Polat'tan ayna karşısında sütyensiz 'günaydın' pozu!

39'luk Ebru Polat'tan ayna karşısında sütyensiz 'günaydın' pozu!

Soğan doğrarken bu yöntemi kullananların gözleri yaşarmıyor

Soğan doğrarken bu yöntemi kullananların gözleri yaşarmıyor

Piyasada o kadar çok sahtesi var ki: İkiye ayrılıyorsa...

Piyasada o kadar çok sahtesi var ki: İkiye ayrılıyorsa...

İlginizi Çekebilir

Temizlemesi 5 saniye

Temizlemesi 5 saniye

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Siyah bikinisiyle büyüledi! Tamamen doğal paylaşım

Siyah bikinisiyle büyüledi! Tamamen doğal paylaşım

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.