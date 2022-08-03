MaterChef Şekerpare nasıl yapılır? Şerbetli tatlıların en sevileni şekerpare tarifi yapımı ve malzemeleri

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te yarışmacılardan şekerpare yapılması istendi. Şekerpare yapımı oldukça pratik ve lezzetli tatlılar arasında yer alıyor. Şekerparenin nasıl yapıldığı ve gerekli malzeme listesi merak konusu oldu. Şekerparenin haşhaşlı yapımını haberimizde bulabilirsiniz. İşte en partik ve lezzetli şekerpare tarifi...

MASTERCHEF ŞEKERPARE TARİFİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ŞEKERPARE MALZEMELER

Hamuru İçin;

1 paket katı yağ (250 gram, oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı irmik

1 adet yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

5-6 su bardağı (200 ml) un

Üzeri İçin;

Mavi haşhaş

Fındık

Şerbeti İçin;

4 su bardağı şeker (200 ml)

5 su bardağı su (200 ml)

1-2 damla limon

ŞEKERPARE YAPILIŞI

Şerbeti için; şeker ve suyu tencere koyup, kaynatalım.

Kaynattıktan 10 dakika sonra, limonu ekleyelim 5-10 dakika daha

kaynatalım. Şerbet soğuk, kurabiye sıcak olacak.

Bir kabın içerisinde; katı yağ, sıvı yağ yumurta ve pudra şekerini bütünleştirelim.

Sırayla irmik, vanilya, kabartma tozunu ve unu ekleyip, yoğuralım.

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayalım.

Önce haşhaşa bulayalım, sonra ortasına fındık bastırarak yerleştirelim.

Önceden ısıtılmış, 180 derecede pişirelim.

İlk sıcağı çıkınca, şerbeti üzerine dökelim.

Afiyet olsun.



