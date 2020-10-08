Matrix filminin gizemli kodları aslında suşi tarifiymiş

Şu sıralar The Matrix 4’ün çekimleri devam ederken serinin ilk filmi 1999 yapımı 'The Matrix' ile ilgili şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Bu dünyanın gerçek değil sadece bir yazılım olduğunu bilen hikâyenin kahramanı Neo filmin son sahnelerinde bu yeşil kodların her yerde aktığını görür ve seyirci de bu kodlarla oluşturulan görsel efektler sayesinde Matrix'in ne olduğunu anlar.

İlk kez 2017'de CNET teknoloji haber sitesi tarafından ortaya konulan iddia yapımcılarca doğrulandı ve Japonca veya Çince karakterlere benzeyen bu kodların bir Japon Suşi tarifleri kitabından alındığı açıklandı.

Filmdeki bu kodları tasarlayan kişi olarak bilinen ve Avustralya'da Animal Logic adlı yapım şirketinde çalışan Simon Whiteley kodların hikayesini şöyle anlatıyor:

"İlk versiyonları sunduğumuzda kodlar farklıydı. Yapımcı ve yönetmenler Lana ve Lilly Wachowski bunları beğenmedi. Yeterince geleneksel gözükmediğini düşündüler. Onlar çok modern veya kimsenin bir şeye benzetemeyeceği türde dizaynlar istemiyorlardı. Japon kültüründen, hatta Manga kültüründen bir şeyler olmasını istediler."