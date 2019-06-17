Matrix oyuncularını bir de şimdi görün!

İlk olarak Keanu Reeves'tan başlayalım. Şimdilerde John Wick: Chapter 3 Parabellum filmi ile isminden söz ettiren Keanu Reeves, Matrix filmiyle de aynı beğeniyi toplamayı başarmıştı.

LAURENCE FISHBURNE

Matrix filminde Mopheus olarak izlediğimiz Laurence Fishburne, Hollywood'un vazgeçilmez yüzleri arasında yer alıyor. John Wick: Chapter 3 - Parabellum'da Reeves'e eşlik ederek yer altı dünyasının lideri Bowery King'e hayat veren Laurence Fishburne, son olarak Black-ish dizisinde görülmüştü.

CARRIE - ANNE MOSS

Carrie-Anne Moss ise her ne kadar Trinity karakteriyle akıllarımıza kazınmış olsa da kariyerini televizyon yüzü olarak devam ettirdi. Son olarak Jessica Jones dizisinde karşımıza çıkan Carrie Anna Moss, hala karizmasından ödün vermemiş.

HUGO WEAVING

Matrix'in hafızalara kazınan kötü karakteri Ajans Smith'e ise usta oyuncu Hugo Weaving hayat vermişti. Hugo Weaving, beğeni toplayan pek çok büyük yapımda rol aldı. Son olarak Peter Jackson'ın Mortal Engines filminde ve Benedict Cumberbatch'li ödüllü dizi Patrick Melrose'da görüldü.