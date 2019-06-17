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Matrix oyuncularını bir de şimdi görün!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 17.06.2019 11:40 | Son Güncelleme

90'lı yılların sonunda sinemaseverlerle buluşan ve unutulmazlar arasında yerini alan Matrix filmi oyuncularının şimdilerde nasıl göründüğünü ve neler yaptığını biliyor musunuz?

Matrix oyuncularını bir de şimdi görün!

İlk olarak Keanu Reeves'tan başlayalım. Şimdilerde John Wick: Chapter 3 Parabellum filmi ile isminden söz ettiren Keanu Reeves, Matrix filmiyle de aynı beğeniyi toplamayı başarmıştı.

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LAURENCE FISHBURNE

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Matrix filminde Mopheus olarak izlediğimiz Laurence Fishburne, Hollywood'un vazgeçilmez yüzleri arasında yer alıyor. John Wick: Chapter 3 - Parabellum'da Reeves'e eşlik ederek yer altı dünyasının lideri Bowery King'e hayat veren Laurence Fishburne, son olarak Black-ish dizisinde görülmüştü.

CARRIE - ANNE MOSS

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Carrie-Anne Moss ise her ne kadar Trinity karakteriyle akıllarımıza kazınmış olsa da kariyerini televizyon yüzü olarak devam ettirdi. Son olarak Jessica Jones dizisinde karşımıza çıkan Carrie Anna Moss, hala karizmasından ödün vermemiş.

HUGO WEAVING

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Matrix'in hafızalara kazınan kötü karakteri Ajans Smith'e ise usta oyuncu Hugo Weaving hayat vermişti. Hugo Weaving, beğeni toplayan pek çok büyük yapımda rol aldı. Son olarak Peter Jackson'ın Mortal Engines filminde ve Benedict Cumberbatch'li ödüllü dizi Patrick Melrose'da görüldü.

HAROLD PERRİNEAU

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Matrix'te Link karakterini canlandıran Harold Perrineau ise şimdilerde TNT dizisi Claws ile sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Matrix'ten sonra pek çok önemli projede rol alan Harold Perrineau, 'Matrix'teki rolü aldıktan sonra oraya gittim ve hala sadece bir hayrandım. Setin ilk gününde odaklanmak çok güçtü. Çünkü hala Nebuchadnezzar'da bulunduğuma inanamıyordum. 'Bak bu o!" diyip duruyordum. Filmi defalarca izledim' sözleriyle o günlerde yaşadıklarını anlatmıştı.

JADE PINKETT SMITH

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Başlarda Trinity rolünü canlandırması planlanan Jada Pinkett Smith, son anda verilen kararla Niobe karakterine hayat vermişti. Oyunculuğu ile göz dolduran Jada Pinkett Smith, ö dönem Niobe karakterinin hafızalara kazınmasını sağlamış, ardındansa pek çok yapımda rol almıştı. Jada Pinkett Smith, don olarak Gotham dizisindeki Fish Mooney rolüyle izleyicilerini etkilemeyi başardı.

MONICA BELLUCI

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Matrix filmiyle unutulmaz hale gelen Monica Bellucci, son olarak James Bond filmi Spectre ile ön plana çıkmıştı. Belluci, yer aldığı her proje ile dünyada isminin yankılanmasını sağladı.

JOE PANTOLIANO

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Matrix filminde Trinity takıntı ve ihanetleri ile hafızalara kazınan Cypher karakterini canlandıran Joe Pantoliano Daradevil, Bad Boys 2, Momento gibi yapımlarla beyazperdedeki yerini korumaya devam etti.Joe Pantoliano, ilerleyen yıllarda yönetmenlik çalışmalarıyla da ön plana çıktı.


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Matrix oyuncu

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