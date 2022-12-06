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Maura Higgins frikik vermekten korkup galaya gitmedi! Elbisesini giyip gösterdi

06.12.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maura Higgins 2019 yarışmacısı ve model Maura Higgins kıyafetinin "pek uygun olmadığına" karar verdikten sonra ​​son dakikada İngiliz Moda Ödülleri'ne gitmekten vazgeçti. Frikik vermekten korkan model elbisesiyle pozlar verip takipçilerine de gösterdi.

Maura Higgins frikik vermekten korkup galaya gitmedi! Elbisesini giyip gösterdi

32 yaşındaki Love Island yıldızı, stil dünyasının öne çıkan isimlerinin yer alacağı geceye gitmekten son anda vazgeçti. Model ve sunucu Maura Higgins, özel dikim derin dekolteli elbisesinin içinde kendini rahat hissetmedi.

Her zaman cüretkar olduğunus öyleyen Higgins otelde galaya inmek için hazırlanırken bir anda elbisesinden rahatsız oldu. Üzerinde elbisesiyle pozlar veren model ve sunucu frikik vermekten korktuğu ve uygunsuz bulunabileceği endişesiyle her şeyi iptal etti.

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Son anda galaya gitmekten vazgeçen model herkesi şaşırttı.

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Maura Higgins açıklamasında "Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum, sadece Moda Ödülleri için pek uygun olmadığını hissediyorum. Açıkçası cüretkar olmayı seviyorum, bunu biliyorsunuz ama ben bilmiyorum. Bu doğru değil. Yani evet, gitmemeye karar verdim" dedi.

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