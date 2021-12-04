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Maura Higgins siyah elbisesinin dekoltesiyle gözleri şaşı etti

04.12.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin sansasyonel yarışma programı Love Island (Aşk Adası) ile adını duyuran 31 yaşındaki güzel Maura Higgins, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Güzel yıldız, Instagram hikayelerinden paylaştığı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı.

Maura Higgins siyah elbisesinin dekoltesiyle gözleri şaşı etti

Maura Higgins, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 31 yaşındaki güzel 2019 yılında katıldığı Love Island (Aşk Adası) ile adını duyurmayı başarmıştı. Cuma günü ateşli bir Instagram videosu ile hayranlarının karşısına çıkan Maura Higgins, çapraz dekolteli siyah elbisesi ile göz kamaştırdı.

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Giovanni Pernice ile ilişkisini noktaladıktan sonra Instagram paylaşımlarına hız veren İngiliz güzel, siyah elbiseli videosunu, “Kış değilmiş gibi davranacağım” notuyla paylaştı.

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Geçtiğimiz haftalarda Maldivlerde tatilde olan yıldız isim, geçtiğimiz günlerde tatilini tamamlayarak İngiltere’ye dönüş yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island
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