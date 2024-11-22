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  4. Mauro Icardi paylaştı Wanda Nara yerinde duramadı! O fotoğraf sonrası defalarca aradı

Mauro Icardi paylaştı Wanda Nara yerinde duramadı! O fotoğraf sonrası defalarca aradı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.11.2024 15:24
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Son olarak Icardi, ünlü oyuncu ve şarkıcı Greeicy Rendon'un sahnesini yerinde izlemeye gitti. Performans sonrası paylaşım yapan Icardi'nin fotoğrafını gören Wanda Nara ise adeta küplere bindi. İddiaya göre Wanda Nara defalarca Icardi'yi aradı ama bir türlü ulaşamadı...

Mauro Icardi paylaştı Wanda Nara yerinde duramadı! O fotoğraf sonrası defalarca aradı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara, bir süredir evliliklerinde yaşanan krizle magazin manşetlerinden düşmüyor.

"WANDA BENİ TACİZ ETTİ"

Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'nın evinde olduğu anları paylaşan ünlü futbolcu, paylaşımına "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde durup beni taciz etti. Buna ne isim veriyoruz, hangi başlığı koyuyoruz?" notunu düşmüştü.

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İkili arasındaki tartışmalara ilişkin Arjantin basınından yeni haberler hızla gelmeye devam ediyor. Arjantin'de Greeicy Rendon'un sahnesini yerinde izlemeye giden Mauro Icardi, ünlü oyuncu ve şarkıcıyla fotoğraf çektirdi ve bunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Arjantin basınında çıkan haberlerde Icardi ile Rendon'un samimi bir şekilde sohbet ettiği iddiaları gündeme geldi.

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WANDA NARA KÜPLERE BİNDİ

Bu durumu öğrenen Wanda Nara'nın ise adeta küplere bindiği ve Mauro Icardi'yi defalarca aradığı söylendi. Ancak Icardi'nin Nara ile herhangi bir iletişime geçmek istemediği için arama ve mesajlarına geri dönmediği ileri sürüldü.

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Wanda Nara Mauro Icardi icardi
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