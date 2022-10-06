Mavi eş anlamlısı nedir? Mavi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde bir kelime birçok anlama karşılık gelebilir. Türkçe kelime hazinesi açısından en zengin diller arasında yer alır çünkü farklı dillerden birçok kelimeyi kabul etmiştir. Bir renk olan mavi kelimesi de dilimize Arapçadan gelip yerleşmiştir. Arapça "su gibi, su rengi, mavi" anlamlarına gelen "māˀī " kelimesinden türemiştir.
Türk Dil Kurumuna göre mavi kelimesi hem sıfat hem de isim görevinde iki farklı anlama sahiptir. Yeşille menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gök yüzünün rengi olarak tanımlanır. Ayrıca bu renkte olanlara da mavi denir.
Mavi kelimesi farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlarda birleşik kelimeler oluşturur. Örnek vermek gerekirse:
Mavi kelimesinin eş anlamı olan kelime "mai" kelimesidir. Ancak başka kelimeler de mavi eş anlamlısı olarak kullanılır:
Mavinin eş anlamlısı kelimeler ile ve mavi kelimesi kullanarak kurulmuş olan cümlelerden bazıları şöyledir: