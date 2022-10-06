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Mavi eş anlamlısı nedir? Mavi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçedeki birçok kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Eş anlamlı kelimeler de bu sebeple çeşitlilik gösterir. Bunun bir sebebi dilimizin kelime haznesi bakımından zengin olmasıdır. Mavi kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Arapça kökenlidir.

Mavi eş anlamlısı nedir? Mavi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde bir kelime birçok anlama karşılık gelebilir. Türkçe kelime hazinesi açısından en zengin diller arasında yer alır çünkü farklı dillerden birçok kelimeyi kabul etmiştir. Bir renk olan mavi kelimesi de dilimize Arapçadan gelip yerleşmiştir. Arapça "su gibi, su rengi, mavi" anlamlarına gelen "māˀī " kelimesinden türemiştir.

Türk Dil Kurumuna göre mavi kelimesi hem sıfat hem de isim görevinde iki farklı anlama sahiptir. Yeşille menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gök yüzünün rengi olarak tanımlanır. Ayrıca bu renkte olanlara da mavi denir.

Mavi kelimesi farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlarda birleşik kelimeler oluşturur. Örnek vermek gerekirse:

  • Mavi bayrak
  • Havai mavi
  • Akdeniz mavisi
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Mavi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Mavi kelimesinin eş anlamı olan kelime "mai" kelimesidir. Ancak başka kelimeler de mavi eş anlamlısı olarak kullanılır:

  • Mai
  • Gökçe
  • Gök
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Mavinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mavinin eş anlamlısı kelimeler ile ve mavi kelimesi kullanarak kurulmuş olan cümlelerden bazıları şöyledir:

  • Herkese mavi boncuk dağıttığını söylediler.
  • Canın çok sıkıldı mı kaldır kafanı bak gökyüzünün mavisine.
  • Masmavi gözleriyle bana öyle bir baktı ki dayanamadım.
  • Karşımdaki gök gözler bana özgürlüğün en uç noktasını yaşatıyordu.
  • Dallar arasından az çok seçebildiğim mai içime huzur vermeye yetiyordu.
  • Gökçe gözleri artık ne karşımda ne de yanımdaydı.
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