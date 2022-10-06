Mavi eş anlamlısı nedir? Mavi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde bir kelime birçok anlama karşılık gelebilir. Türkçe kelime hazinesi açısından en zengin diller arasında yer alır çünkü farklı dillerden birçok kelimeyi kabul etmiştir. Bir renk olan mavi kelimesi de dilimize Arapçadan gelip yerleşmiştir. Arapça "su gibi, su rengi, mavi" anlamlarına gelen "māˀī " kelimesinden türemiştir.

Türk Dil Kurumuna göre mavi kelimesi hem sıfat hem de isim görevinde iki farklı anlama sahiptir. Yeşille menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gök yüzünün rengi olarak tanımlanır. Ayrıca bu renkte olanlara da mavi denir.

Mavi kelimesi farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlarda birleşik kelimeler oluşturur. Örnek vermek gerekirse:

Mavi bayrak

Havai mavi

Akdeniz mavisi

Mavi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Mavi kelimesinin eş anlamı olan kelime "mai" kelimesidir. Ancak başka kelimeler de mavi eş anlamlısı olarak kullanılır:

Mai

Gökçe

Gök

Mavinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mavinin eş anlamlısı kelimeler ile ve mavi kelimesi kullanarak kurulmuş olan cümlelerden bazıları şöyledir:

Herkese mavi boncuk dağıttığını söylediler.

Canın çok sıkıldı mı kaldır kafanı bak gökyüzünün mavisine.

Masmavi gözleriyle bana öyle bir baktı ki dayanamadım.

Karşımdaki gök gözler bana özgürlüğün en uç noktasını yaşatıyordu.

Dallar arasından az çok seçebildiğim mai içime huzur vermeye yetiyordu.

Gökçe gözleri artık ne karşımda ne de yanımdaydı.



