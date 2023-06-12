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Maviye Sürgün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Maviye Sürgün konusu ve oyuncuları

12.06.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maviye Sürgün dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yeni dizi Maviye Sürgün ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin kadrosunda ünlü isimler bulunuyor. Maviye Sürgün’ün çekimleri Marmaris’te gerçekleştiriliyor. Peki, Maviye Sürgün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Maviye Sürgün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Maviye Sürgün konusu ve oyuncuları

Maviye Sürgün oyuncuları ve konusu için araştırmalar hız kazandı. Yeni dizi Maviye Sürgün her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek. Dizide Caner Cindoruk bir Sat komandosu olan Ali'ye, Damla Sönmez ise Ali'nin tekneyle denize açıldığı fırtınalı bir gece de, kendinden geçmiş bir şekilde bulduğu Defne’ye hayat verecek.

MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ KONUSU

Maviye Sürgün dizisinin hikayesi kısaca şöyle; uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda’nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih’in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne’dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır.

Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.
“Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır”

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MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ OYUNCULARI

Maviye Sürgün oyuncuları arasında Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi isimler yer alıyor.

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Caner Cindoruk - Ali
Damla Sönmez - Defne
Serkan Altunorak - Ozan
Hakan Salınmış - Salih

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