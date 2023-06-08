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MAVİYE SÜRGÜN KONUSU VE OYUNCULARI: Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

08.06.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maviye Sürgün dizisinin 3. tanıtımı sonrası konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi merak edildi. Show TV'de ekrana gelecek olan dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alıyor. Peki, Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün ne zaman başlıyor? Maviye Sürgün konusu nedir, oyuncuları kimler?

MAVİYE SÜRGÜN KONUSU VE OYUNCULARI: Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

Maviye Sürgün dizisi için geri sayım devam ediyor. Uğradığı soruşturmanın ardından açığa alınan SAT komandosu Ali'nin başına gelenleri anlatan Maviye Sürgün dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte, Maviye Sürgün dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi...

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MAVİYE SÜRGÜN KONUSU NEDİR?

Maviye Sürgün dizisinin konusu:

"Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih'in (Hakan Salınmış) yanına taşınır.

Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez).

Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur."

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MAVİYE SÜRGÜN OYUNCULARI KİMLER?

Maviye Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu:

Caner Cindoruk,

Damla Sönmez,

Serkan Altunorak,

Bülent Şakrak,

Ayça Erturan,

Ruhi Sarı,

Gökşen Ateş,

Hakan Salınmış.

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MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ NE ZAMAN?

Maviye Sürgün dizisi 12 Haziran 2023 Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle Show TV'de ekrana gelecek.

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