Maviyle yeşilin buluştuğu rüya gibi bir tatil için villa kiralamadan önce bilmeniz gerekenler

1. Villa tatili için en önemlisi doğru konumu seçmek.



Hangi bölgede tatil yapacağınızı belirlemek ve ona uygun bir yer seçmek en çok dikkat etmeniz gereken şey. Deniz tatili için seçebileceğiniz birçok güzel bölge var. Fethiye'den Marmaris'e birçok tatil bölgesi seçebileceğiniz yerlerden. Konumunuzu belirlerken sıcaklık, denize yakınlık ve sizin için önemli kriterleri değerlendirebilirsiniz.

2. Villada tatil yapmak istiyorsanız kişi sayısı da önemli.



Özellikle kalabalık bir grup olarak gidiyorsanız villanın oda ve yatak sayısı sizin için çok önemli. Gruba yetecek kadar oda ve yatak olmasına dikkat etmelisiniz. Villa seçeneklerine bakarken kişi ve yatak sayılarına dikkat ederek tercih edebilirsiniz.

3. Villa tatili tercih ediyorsanız içindeki donanımdan haberdar olmalısınız.



Seçeceğiniz villanın içinde her şeyin olduğundan emin olmanız gerekiyor. Mutfak eşyalarının eksiksiz olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bunun yanında evde tatili daha rahat geçirmenizi sağlayacak klima olması da önemli.

4. Seçeceğiniz villanın özelliklerine de dikkat etmeniz gerekiyor.



Bu tarz villalar genelde özel havuzlu oluyor. Ama bunun dışında da birçok özelliği olan villalar var. Eğer tam donanımlı bir tatil yapmak istiyorsanız seçeceğiniz villanın jakuzisi, hamamı, saunası olmasına dikkat etmelisiniz. Bu özellikler, tatilinizin daha güzel geçmesini sağlıyor.

5. Böyle bir tatil yapacaksanız fiyatları iyice öğrenmelisiniz.



Villa tatilinde her ücreti tek tek öğrenmeniz gerek. Çünkü bazı özellikler ekstra bir ücret gerektirebiliyor. Bazı villalarda temizlik ücreti ya da faturalar ücrete dahil olmayabiliyor. Bu yüzden yapmanız gereken ilk başta vereceğiniz fiyatın neleri kapsadığını öğrenmek.

6. Rezervasyon ve iptal politikasını ilk başta bilmeniz gerek.



Rezervasyon ve iptal politikasını öğrenmeden villa kiralamak doğru olmaz. Esnek iptal koşulları olan villaları tercih etmek sizin yararınıza olacaktır. Eğer iptal etmeniz ya da günü değiştirmeniz gerekirse bu esnek politikalar çok işinize yarıyor.

7. Sizden önce giden müşterilerin yorumlarını dikkate alabilirsiniz.



Sizden önce oraya gitmiş kişilerin söyledikleri aslında çok değerli. Müşterilerden gelen olumlu ya da olumsuz yorumlar sizin için yol gösterici olabilir. Bu sayede sizden önce gidenlerin neleri beğendiğini ve nelerden hoşlanmadığını öğrenebilirsiniz.

8. İnternetten gördüğünüz fotoğrafların gerçekliğinden emin olmalısınız.



İnternetten baktığınız villanın gerçek hali de çok önemli. O yüzden fotoğrafların gerçek olduğundan emin olmanız gerekiyor. Ayrıca eski fotoğraflar olabilme ihtimaline karşı villa fotoğraflarının güncelliğini kontrol etmelisiniz.

9. Villa tatili yapacaksınız ama hep villada kalacak değilsiniz.



O yüzden yapmanız gereken tercih edeceğiniz villanın etrafındaki aktiviteleri de iyice öğrenmek. Yakındaki restoranlar ya da plajları gitmeden araştırmalısınız. Bunun yanında eğlenceli aktiviteler için neler olup olmadığına da bakabilirsiniz. Bu sayede tatiliniz daha eğlenceli geçebilir.

10. Villanın temizliği her şeyden önemli.



Aslında en çok dikkat etmeniz gereken şey villanın temizliği. Sizden önce birçok kişinin villada kaldığını düşünürsek bu temizlik çok önemli. O yüzden seçeceğiniz villanın temizliği hakkında detaylı bilgi edinmelisiniz.







