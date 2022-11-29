Mavzer filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Mavzer filmi nerede çekildi? Bu akşam Trt1'de!

Mavzer filminin başrolünde ünlü oyuncu Serhat Kılıç yer alıyor. TRT ortak yapımı ödüllü film Mavzer Orta Anadolu'da geçen bir hikayeyi anlatıyor. Fatih Özcan’ın ilk yönetmenlik deneyimi olan film, Anadolu'da bir dağ köyünde geçiyor. İşte Mavzer filmi hakkında detaylar.
Film, koyunlarını kurt sürüsünden kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini konu alıyor. Genç bir adam olan Veysi, İç Anadolu'da bir köyde yaşar. Bir sabah oğlu Mustafa ile koyunlarının yanına giden Veysi'nin sürüsüne kurt saldırır, Veysi koyunlarının çoğunu kaybeder.
Sürüsünü korumak için neler yapabileceğini düşünen Veysi, çareyi daha iyi bir silah almakta bulur. Onun almayı planladığı silah tüfeklerin kralı olarak nitelendirilen mavzerdir.
Mavzer filmi 2019'da Niğde'de Demirkazık Dağları'nın eteğindeki bir köyde çekilmiştir.
Serhat Kılıç
Seda Türkmen - Cennet
Ozan Çelik - Bekir
Mehmet Ali Kaptanlar
Kemal Zeydan - Zeynel
Burçak Dilekli - Ayşe
Erengül Öztürk - Keriman
Güliz Şirinyan - Hürü
Ibrahim Kalkan - Saban