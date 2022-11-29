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Mavzer filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Mavzer filmi nerede çekildi? Bu akşam Trt1'de!

29.11.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mavzer filminin konusu ve hikayesi filmin fragmanını izleyen seyirciler tarafından merak ediliyor. 29 Kasım akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mavzer filmi koyunlarını kurt sürüsünden kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Peki, Mavzer filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Mavzer filmi nerede çekildi?

Mavzer filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Mavzer filmi nerede çekildi? Bu akşam Trt1'de!

Mavzer filminin başrolünde ünlü oyuncu Serhat Kılıç yer alıyor. TRT ortak yapımı ödüllü film Mavzer Orta Anadolu'da geçen bir hikayeyi anlatıyor. Fatih Özcan’ın ilk yönetmenlik deneyimi olan film, Anadolu'da bir dağ köyünde geçiyor. İşte Mavzer filmi hakkında detaylar.

MAVZER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, koyunlarını kurt sürüsünden kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini konu alıyor. Genç bir adam olan Veysi, İç Anadolu'da bir köyde yaşar. Bir sabah oğlu Mustafa ile koyunlarının yanına giden Veysi'nin sürüsüne kurt saldırır, Veysi koyunlarının çoğunu kaybeder.

Sürüsünü korumak için neler yapabileceğini düşünen Veysi, çareyi daha iyi bir silah almakta bulur. Onun almayı planladığı silah tüfeklerin kralı olarak nitelendirilen mavzerdir.

MAVZER FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Mavzer filmi 2019'da Niğde'de Demirkazık Dağları'nın eteğindeki bir köyde çekilmiştir.

mavzer film

MAVZER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Serhat Kılıç

Seda Türkmen - Cennet

Ozan Çelik - Bekir

Mehmet Ali Kaptanlar

Kemal Zeydan - Zeynel

Burçak Dilekli - Ayşe

Erengül Öztürk - Keriman

Güliz Şirinyan - Hürü

Ibrahim Kalkan - Saban


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TRT 1 Serhat Kılıç fatih özcan mavzer ozan çelik seda türkmen

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