Maxim'in en seksi kadın seçtiği ilk siyahi: Teyana Taylor

2017 yılında The Guardian gazetesi, en çok satan 19 derginin 214 kapağı üzerinde araştırma yaptı. Bu kapakların her birinin yılın ilk iki ayında yalnızca beyaz isimlere yer verdiğini tespit etti. Bu, tek bir siyahi kadının bile kapak yıldızı yapılmadığı anlamına geliyordu. Tüm yıl boyunca sadece 20 kapakta siyahi bir kişi yer aldı.

Erkek dergisi Maxim, geleneksel olarak her yıl bir kişiye ‘en seksi kadın’ unvanı veriyor. Bu yıl, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Teyana Taylor en seksi kadın seçildi. 30 yaşındaki Taylor, derginin 21 yıllık tarihinde bu unvanı alan ilk siyahi kadın oldu.

TEYANA TAYLOR KİMDİR?

Peki 2021’de bir ilke imza atan Teyana Taylor kimdir?

1990 doğumlu olan Taylor, ilk kez 2005’te ünlü şarkıcı Pharrell Williams’ın müzik şirketiyle çalıştı. 2012 yılında Kanye West’in şirketine geçti. Başarılı bir söz yazarı olarak Usher, Chris Brown ve Omarion gibi sanatçılar için şarkılar yazdı.

Etkileyici dans performansları, Kanye West ve Beyonce gibi isimlerle iş birlikleriyle tanındı. Henüz 16 yaşındayken Beyonce'nin Ring The Alarm klibinin koreografisine imza attı.

Kanye West’in Fade klibinde sergilediği dana yeteneğiyle beğeni topladı. O klipteki performansı 2017 MTV Video Müzik Ödülleri’nde Teyana Taylor’a en iyi koreografi ödülünü getirdi. Ayrıca Teyana Taylor’ın 2016 yayınladığı K.T.S.E. albümünde de prodüksiyonu Kanye West üstlendi.

SNL’den The Tonight Show with Jimmy Fallon’a, The Ellen Show’dan WNBA all-star maçına kadar akılda kalan sayısız canlı performansa imza attı.

Taylor’ın eşi ve profesyonel basketbolcu Iman Shumpert’la bir de reality programı var. Teyana and Iman adını taşıyan program, VH1’da yayınlanıyor.