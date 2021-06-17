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Maxim'in en seksi kadın seçtiği ilk siyahi: Teyana Taylor

17.06.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Teyana Taylor, erkek dergisi Maxim tarafından en seksi kadın seçildi. Taylor, 21 yılda dergiden bu unvanı alan ilk siyahi olarak tarihe geçti.

Maxim'in en seksi kadın seçtiği ilk siyahi: Teyana Taylor

Erkek dergisi Maxim, geleneksel olarak her yıl bir kişiye ‘en seksi kadın’ unvanı veriyor. Bu yıl, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Teyana Taylor en seksi kadın seçildi. 30 yaşındaki Taylor, derginin 21 yıllık tarihinde bu unvanı alan ilk siyahi kadın oldu.

2000 yılında kurulan dergi, bu zaman kadar Jennifer Garner, Lindsay Lohan, Katy Perry ve Taylor Swift gibi isimleri en seksi kadın olarak kapağına taşıdı. Eva Longoria, 2005 ve 2006’da iki kez üst üste aynı unvanı aldı.

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Naomi Campbell, Beyonce, Rihanna, Halle Berry, Kelly Rowland, Lupita Nyong'o gibi pek çok siyahi yıldız şaşırtıcı şekilde bugüne kadar göz ardı edildi. Unvanın ilk kez bir siyaha verilmesi övgüye değer bulunsa da 2021’de siyahların hala ilkleri yaşıyor olması aynı zamanda bir tartışma konusu oldu.

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2017 yılında The Guardian gazetesi, en çok satan 19 derginin 214 kapağı üzerinde araştırma yaptı. Bu kapakların her birinin yılın ilk iki ayında yalnızca beyaz isimlere yer verdiğini tespit etti. Bu, tek bir siyahi kadının bile kapak yıldızı yapılmadığı anlamına geliyordu. Tüm yıl boyunca sadece 20 kapakta siyahi bir kişi yer aldı.

TEYANA TAYLOR KİMDİR?

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Peki 2021’de bir ilke imza atan Teyana Taylor kimdir?

1990 doğumlu olan Taylor, ilk kez 2005’te ünlü şarkıcı Pharrell Williams’ın müzik şirketiyle çalıştı. 2012 yılında Kanye West’in şirketine geçti. Başarılı bir söz yazarı olarak Usher, Chris Brown ve Omarion gibi sanatçılar için şarkılar yazdı.

Etkileyici dans performansları, Kanye West ve Beyonce gibi isimlerle iş birlikleriyle tanındı. Henüz 16 yaşındayken Beyonce'nin Ring The Alarm klibinin koreografisine imza attı.

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Kanye West’in Fade klibinde sergilediği dana yeteneğiyle beğeni topladı. O klipteki performansı 2017 MTV Video Müzik Ödülleri’nde Teyana Taylor’a en iyi koreografi ödülünü getirdi. Ayrıca Teyana Taylor’ın 2016 yayınladığı K.T.S.E. albümünde de prodüksiyonu Kanye West üstlendi.

SNL’den The Tonight Show with Jimmy Fallon’a, The Ellen Show’dan WNBA all-star maçına kadar akılda kalan sayısız canlı performansa imza attı.

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Taylor’ın eşi ve profesyonel basketbolcu Iman Shumpert’la bir de reality programı var. Teyana and Iman adını taşıyan program, VH1’da yayınlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Garner Taylor Swift
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