Mayıs ayında beklediğimiz oyunlar

Life is Strange 2: Episode 3 - Wastelands

Life is Strange 2, üçüncü bölümü Wastelands ile kahramanlarımız Sean ve Daniel Diaz kardeşlerin macerasını devam ettiriyor. Yeni bölümde karakterlerimiz California'nın uçsuz bucaksız ormanlarında gezinirken yeni bir toplulukla tanışıp yepyeni deneyimler kazanacaklar.

Episode 3 - Wastelands, 9 Mayıs'ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak.

A Plague Tale: Innocence

Oyuncuları 1349 yılının Fransa'sına götürecek olan A Plague Tale: Innocence'ta Amicia ve onun küçük kardeşi Hugo'nun hikayesini oynayacağız. Veba salgınıyla boğuşan topraklarda Engizisyon'dan kaçan iki kardeş, bu yolda başka insanlarla işbirliği yapacak ve bir yandan da hayatta kalmak için fare sürüleriyle mücadele edecek.

Kesinlikle ilgi çekici bir oyun olan A Plague Tale: Innocence 14 Mayıs'ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkacak.

Rage 2

Oyuncuları çılgınlığın ve ölümün cirit attığı zorlu ve çok eğlenceli bir açık dünyaya davet eden Rage 2 de Mayıs ayında çıkacak oyunlardan. İlk oyunun bıraktığı kötü izleri silecek gibi görünen Rage 2, çılgın açık dünya oyunları konusunda son derece tecrübeli bir stüdyo olan Avalanche'nin katkılarıyla geliştiriliyor.