Mayıs ayında beklediğimiz oyunlar

Life is Strange 2: Episode 3 - Wastelands
Life is Strange 2, üçüncü bölümü Wastelands ile kahramanlarımız Sean ve Daniel Diaz kardeşlerin macerasını devam ettiriyor. Yeni bölümde karakterlerimiz California'nın uçsuz bucaksız ormanlarında gezinirken yeni bir toplulukla tanışıp yepyeni deneyimler kazanacaklar.
Episode 3 - Wastelands, 9 Mayıs'ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak.
A Plague Tale: Innocence
Oyuncuları 1349 yılının Fransa'sına götürecek olan A Plague Tale: Innocence'ta Amicia ve onun küçük kardeşi Hugo'nun hikayesini oynayacağız. Veba salgınıyla boğuşan topraklarda Engizisyon'dan kaçan iki kardeş, bu yolda başka insanlarla işbirliği yapacak ve bir yandan da hayatta kalmak için fare sürüleriyle mücadele edecek.
Kesinlikle ilgi çekici bir oyun olan A Plague Tale: Innocence 14 Mayıs'ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkacak.
Rage 2
Oyuncuları çılgınlığın ve ölümün cirit attığı zorlu ve çok eğlenceli bir açık dünyaya davet eden Rage 2 de Mayıs ayında çıkacak oyunlardan. İlk oyunun bıraktığı kötü izleri silecek gibi görünen Rage 2, çılgın açık dünya oyunları konusunda son derece tecrübeli bir stüdyo olan Avalanche'nin katkılarıyla geliştiriliyor.
Oyun, 14 Mayıs'ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak.
Sniper Elite V2 Remastered
2012 yılında çıkan keskin nişancı / stealth oyununun yenilenmiş sürümü olarak karşımıza çıkacak Sniper Elite V2 Remastered. Yine Rebellion'un geliştirdiği remaster sürümü, yenilenmiş ve detaylandırılmış grafikler ve geliştirilmiş oynanış getirecek oyunculara.
Sniper Elite V2 Remastered 14 Mayıs'ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkacak.
Castlevania Anniversary Collection
Konami'nin geçtiğimiz ay duyurduğu klasik oyunları modern PC ve konsollara getirme projesinin bir parçası olan Castlevania Anniversary Collection, Mayıs ayında nostalji severleri sevindirecek.
Koleksiyon içerisinde bulunacak oyunlar şöyle:
Castlevania Anniversary Collection 16 Mayıs tarihinde PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için geliyor.
Resident Evil Origins Collection
Mayıs ayında nostaljicileri sevindirecek ikinci oyun paketi ise Resident Evil Origins Collection olacak. Resident Evil ve Resident Evil 0 oyunlarının remaster sürümlerinin yer alacağı Origins Collection, HD görsellere ve geliştirilmiş oynanışa sahip olacak.
Resident Evil Origins Collection 21 Mayıs'ta PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkış yapacak.
Team Sonic Racing
Sumo Digital'in geliştirdiği Team Sonic Racing, klasik Sonic oynanışını rekabetçi bir yarış oyununa getiriyor. Takım oyununun çok önemli olacağı Team Sonic Racing, aynı zamanda çok ayrıntılı özelleştirme seçenekleriyle geliyor.
Oyun, 21 Mayıs'ta PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için geliyor.
Total War: Three Kingdoms
Total War serisi Mayıs ayında Three Kingdoms ile yoluna devam ediyor. Oyuncuları antik Çin'e götürecek olan oyunda parçalanmış Çin topraklarını birleştirmek ana amacımız olacak. 12 liderin arasından kendimize en uygun olanı seçerek oynayacağımız Three Kingdoms'ta siyasi entrikalar da önemli yer tutacak.
Total War: Three Kingdoms 23 Mayıs'ta PC için geliyor.
Conan Unconquered
Bir strateji oyunu olarak geliştirilen Conan Unconquered’da amaç amansızca üzerimize gelen vahşi Hyboria ordularına karşı ayakta kalabilmek. Gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan Conan Unconquered, oyunculara 2 kişilik co-op deneyimi de sunacak. Teknoloji geliştirme ve üs kurma gibi temel strateji mekaniklerini içerecek olan oyun, oynanış olarak They Are Billions’ı andıracak.
Conan Unconquered 30 Mayıs'ta PC platformu için çıkış yapacak.
Warhammer: Chaosbane
Özellikle Diablo hayranlarının ilgisini çekebilecek olan Warhammer: Chaosbane'de savaşların harabeye çevirdiği ve büyünün egemen olduğu bir dünyada, Kaos çetelerine karşı İnsan İmparatorluğunun son umudu olacağız. Oyun, aynı zamanda Warhammer Fantasy dünyasında geçen ilk hack & slash oyunu olacak.
Warhammer: Chaosbane 31 Mayıs'ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkıyor.
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