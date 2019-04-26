Mynet Trend

Mayıs ayında beklediğimiz oyunlar

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 26.04.2019 05:30 | Son Güncelleme

Son anda Epic Games Store'a geçen Anno 1800, ilk haftasında satış rekorları kıran World War Z, hayranlarının beklentilerini hiç zorlanmadan karşılayan Mortal Kombat 11 ve PlayStation 4'e özel olarak çıkış yapan Days Gone ile dolu dolu bir Nisan ayını geride bırakmak üzereyiz. Şimdi önümüzde Mayıs ayı ve yine yoğun bir oyun takvimi var. Mayıs ayında beklediğimiz oyunlar arasında Life is Strange 2'nin yeni bölümü, epeydir beklediğimiz çılgın Rage 2 ve iki klasik oyun paketi öne çıkıyor.

Mayıs ayında beklediğimiz oyunlar

Life is Strange 2: Episode 3 - Wastelands

Life is Strange 2, üçüncü bölümü Wastelands ile kahramanlarımız Sean ve Daniel Diaz kardeşlerin macerasını devam ettiriyor. Yeni bölümde karakterlerimiz California'nın uçsuz bucaksız ormanlarında gezinirken yeni bir toplulukla tanışıp yepyeni deneyimler kazanacaklar.

Episode 3 - Wastelands, 9 Mayıs'ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak.

A Plague Tale: Innocence

Oyuncuları 1349 yılının Fransa'sına götürecek olan A Plague Tale: Innocence'ta Amicia ve onun küçük kardeşi Hugo'nun hikayesini oynayacağız. Veba salgınıyla boğuşan topraklarda Engizisyon'dan kaçan iki kardeş, bu yolda başka insanlarla işbirliği yapacak ve bir yandan da hayatta kalmak için fare sürüleriyle mücadele edecek.

Kesinlikle ilgi çekici bir oyun olan A Plague Tale: Innocence 14 Mayıs'ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkacak.

Rage 2

Oyuncuları çılgınlığın ve ölümün cirit attığı zorlu ve çok eğlenceli bir açık dünyaya davet eden Rage 2 de Mayıs ayında çıkacak oyunlardan. İlk oyunun bıraktığı kötü izleri silecek gibi görünen Rage 2, çılgın açık dünya oyunları konusunda son derece tecrübeli bir stüdyo olan Avalanche'nin katkılarıyla geliştiriliyor.

Oyun, 14 Mayıs'ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak.

Sniper Elite V2 Remastered

2012 yılında çıkan keskin nişancı / stealth oyununun yenilenmiş sürümü olarak karşımıza çıkacak Sniper Elite V2 Remastered. Yine Rebellion'un geliştirdiği remaster sürümü, yenilenmiş ve detaylandırılmış grafikler ve geliştirilmiş oynanış getirecek oyunculara.

Sniper Elite V2 Remastered 14 Mayıs'ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkacak.

Castlevania Anniversary Collection

Konami'nin geçtiğimiz ay duyurduğu klasik oyunları modern PC ve konsollara getirme projesinin bir parçası olan Castlevania Anniversary Collection, Mayıs ayında nostalji severleri sevindirecek.

Koleksiyon içerisinde bulunacak oyunlar şöyle:

  • Castlevania
  • Castlevania: Simon's Quest
  • Castlevania: Dracula's Curse
  • Super Castlevania
  • Castlevania: The Adventure
  • Castlevania: Belmont's Revenge
  • Castlevania Bloodlines
  • Kid Dracula

  • Castlevania Anniversary Collection 16 Mayıs tarihinde PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için geliyor.

Resident Evil Origins Collection

Mayıs ayında nostaljicileri sevindirecek ikinci oyun paketi ise Resident Evil Origins Collection olacak. Resident Evil ve Resident Evil 0 oyunlarının remaster sürümlerinin yer alacağı Origins Collection, HD görsellere ve geliştirilmiş oynanışa sahip olacak.

Resident Evil Origins Collection 21 Mayıs'ta PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkış yapacak.

Team Sonic Racing

Sumo Digital'in geliştirdiği Team Sonic Racing, klasik Sonic oynanışını rekabetçi bir yarış oyununa getiriyor. Takım oyununun çok önemli olacağı Team Sonic Racing, aynı zamanda çok ayrıntılı özelleştirme seçenekleriyle geliyor.

Oyun, 21 Mayıs'ta PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için geliyor.

Total War: Three Kingdoms

Total War serisi Mayıs ayında Three Kingdoms ile yoluna devam ediyor. Oyuncuları antik Çin'e götürecek olan oyunda parçalanmış Çin topraklarını birleştirmek ana amacımız olacak. 12 liderin arasından kendimize en uygun olanı seçerek oynayacağımız Three Kingdoms'ta siyasi entrikalar da önemli yer tutacak.

Total War: Three Kingdoms 23 Mayıs'ta PC için geliyor.

Conan Unconquered

Bir strateji oyunu olarak geliştirilen Conan Unconquered’da amaç amansızca üzerimize gelen vahşi Hyboria ordularına karşı ayakta kalabilmek. Gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan Conan Unconquered, oyunculara 2 kişilik co-op deneyimi de sunacak. Teknoloji geliştirme ve üs kurma gibi temel strateji mekaniklerini içerecek olan oyun, oynanış olarak They Are Billions’ı andıracak.

Conan Unconquered 30 Mayıs'ta PC platformu için çıkış yapacak.

Warhammer: Chaosbane

Özellikle Diablo hayranlarının ilgisini çekebilecek olan Warhammer: Chaosbane'de savaşların harabeye çevirdiği ve büyünün egemen olduğu bir dünyada, Kaos çetelerine karşı İnsan İmparatorluğunun son umudu olacağız. Oyun, aynı zamanda Warhammer Fantasy dünyasında geçen ilk hack & slash oyunu olacak.

Warhammer: Chaosbane 31 Mayıs'ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkıyor.

[fragtist-56]http://fragtist.com/incelemeler/oyun-inceleme/outward-inceleme/)


PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Days Gone'ın ilk inceleme puanları ortalama düzeydeDays Gone'ın ilk inceleme puanları ortalama düzeyde
Epic Games, Steam'in geliştiricilere daha çok kar payı vermesini istiyorEpic Games, Steam'in geliştiricilere daha çok kar payı vermesini istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çıkış tarihi Nintendo Switch pc PlayStation 4 xbox one
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Trabzonspor'un eski oyuncusu hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski oyuncusu hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda taciz iddiası! Gözaltına alındı

Beyoğlu'nda taciz iddiası! Gözaltına alındı

Aç kaldı şehir merkezine indi! Vatandaşları tedirgin eden olay

Aç kaldı şehir merkezine indi! Vatandaşları tedirgin eden olay

4 yaşındaki çocuk kaybolmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

4 yaşındaki çocuk kaybolmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Days Gone'ın ilk inceleme puanları ortalama düzeyde

Days Gone'ın ilk inceleme puanları ortalama düzeyde

Epic Games, Steam'in geliştiricilere daha çok kar payı vermesini istiyor

Epic Games, Steam'in geliştiricilere daha çok kar payı vermesini istiyor

Fortnite v8.50 Güncellemesi Thanos'u Geri Getiriyor

Fortnite v8.50 Güncellemesi Thanos'u Geri Getiriyor

Nintendo Switch toplam satış rakamında N64'ü geride bıraktı

Nintendo Switch toplam satış rakamında N64'ü geride bıraktı

MSI, dünyanın ilk 9. Nesil Intel Core i9 işlemcili laptoplarını duyurdu

MSI'den bir ilk! Resmen duyurdular

Zoo Tycoon'un ruhani devamı Planet Zoo duyuruldu!

Planet Zoo duyuruldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.