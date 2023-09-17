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  4. Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi Başlangıç nerede çekildi? 17 Eylül Kanal D yayın akışı

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi Başlangıç nerede çekildi? 17 Eylül Kanal D yayın akışı

17.09.2023 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise Of The Planet Of The Apes) filmi ile ilgili aramalar filmin Kanal D yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. James Franco ve Andy Serkis'in başrolde olduğu aksiyon ve macera tarzındaki film bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Her yayınlandığında büyük bir ilgi ile izlenen filme yine filme ilgi oldukça yoğun. Peki, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi Başlangıç nerede çekildi? Kanal D yayın akışı

Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek olan Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, orijinal adıyla Rise Of The Planet Of The Apes filmi merakla bekleniyor. Bol aksiyonu ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Rupert Wyatt yapıyor. İşte Rupert Wyatt'ın yönettiği Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi ile ilgili merak edilenler...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU

San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.

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MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ OYUNCULARI

Andy Serkis
James Franco
Freida Pinto
Tom Felton
John Lithgow
Brian Cox
David Hewlett
David Oyelowo
Tracy Spiridakos
Tyler Labine
Jamie Harris
Leah Gibson

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
22:15 Yargı
01:15 Yabancı Sinema Yukarıdaki Tehlike 3
03:15 Çemberimde Gül Oya

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