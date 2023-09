Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi Başlangıç nerede çekildi? 17 Eylül Kanal D yayın akışı

Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek olan Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, orijinal adıyla Rise Of The Planet Of The Apes filmi merakla bekleniyor. Bol aksiyonu ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Rupert Wyatt yapıyor. İşte Rupert Wyatt'ın yönettiği Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi ile ilgili merak edilenler...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU

San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ OYUNCULARI

Andy Serkis

James Franco

Freida Pinto

Tom Felton

John Lithgow

Brian Cox

David Hewlett

David Oyelowo

Tracy Spiridakos

Tyler Labine

Jamie Harris

Leah Gibson

