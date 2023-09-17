Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi Başlangıç nerede çekildi? 17 Eylül Kanal D yayın akışı

Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek olan Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, orijinal adıyla Rise Of The Planet Of The Apes filmi merakla bekleniyor. Bol aksiyonu ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Rupert Wyatt yapıyor. İşte Rupert Wyatt'ın yönettiği Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi ile ilgili merak edilenler...
San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.
Andy Serkis
James Franco
Freida Pinto
Tom Felton
John Lithgow
Brian Cox
David Hewlett
David Oyelowo
Tracy Spiridakos
Tyler Labine
Jamie Harris
Leah Gibson
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
22:15 Yargı
01:15 Yabancı Sinema Yukarıdaki Tehlike 3
03:15 Çemberimde Gül Oya