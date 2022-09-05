Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi ne zaman çekildi?

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alıyor. Aksiyon türündeki bu film, seyircilere keyifli bir sinema deneyimi yaşatıyor. Peki Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin oyuncuları kim? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi ne zaman çekildi? İşte detaylar...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Andy Serkis

Tyler Labine

Freida Pinto

Jamie Harris

Leah Gibson

Tom Felton

John Lithgow

Brian Cox

David Hewlett

David Oyelowo

James Franco

Tracy Spiridakos



