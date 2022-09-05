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Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi ne zaman çekildi?

05.09.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peki Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin yönetmenliği Rupert Wyatt'a ait. 2011 yapımı bu film, dikkat çeken hikayesi ve kurgusuyla ön plana çıkıyor. Peki Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin oyuncuları kim? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi ne zaman çekildi? İşte detaylar...

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi ne zaman çekildi?

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alıyor. Aksiyon türündeki bu film, seyircilere keyifli bir sinema deneyimi yaşatıyor. Peki Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin oyuncuları kim? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi ne zaman çekildi? İşte detaylar...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Andy Serkis
Tyler Labine
Freida Pinto
Jamie Harris
Leah Gibson
Tom Felton
John Lithgow
Brian Cox
David Hewlett
David Oyelowo
James Franco
Tracy Spiridakos

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