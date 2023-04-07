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Maymunlar Cehennemi Başlangıç konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin konusu ve oyuncuları

07.04.2023 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada büyük ses getiren Maymunlar Cehennemi görsel efektleri ve senaryosu ile merakla takip edilen bir seri. Orijinal adı Rise of the Planet of the Apes olan, yönetmenliğini Rupert Wyatt tarafından gerçekleştirilen yapım yılı 2011 olan film bilim kurgu, aksiyon türünde vazgeçilmez eserler arasında yer alıyor. Serinin en son filmi olan "Maymunlar Cehennemi: Başlangıç", bu akşam Kanal D'de ekranlara geliyor. Peki Maymunlar Cehennemi Başlangıç konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Maymunlar Cehennemi Başlangıç konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin konusu ve oyuncuları

İlki 1968 yılında çekilen Planet of the Apes serisinin bir filmi olan (Rise of the Planet of the Apes) Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi bilimkurgu ve aksiyon türünün başarılı örneklerinden biri oldu. Bu akşam ekrana gelecek olan filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Film, Yeni bir seriye olanak sağlayan esas hikâyeye sahip Maymunlar Gezegeni 'nin tekrar çekimidir. İşte Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi konusu ve oyuncuları...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ BAŞLANGIÇ KONUSU NEDİR?

İlki 1968 yılında çekilen serinin en son filmi olan “Maymunlar Cehennemi: Başlangıç” Kanal D’de ekrana geliyor. San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede, genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda, maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.

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MAYMUNLAR CEHENNEMİ BAŞLANGIÇ OYUNCULARI

James Franco (Will Rodman), Freida Pinto (Caroline), John Lithgow (Charles Rodman), Brian Cox(John Landon), Tom Felton (Dodge), Andy Serkis (Caesar), David Hewlett (Hunsiker), Tyler Labine (Franklin).

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