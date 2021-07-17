Mayosuyla fıskiyelere daldı! Zuhal Topal'dan güldüren paylaşım

Ünlü oyuncu Zuhal Topal, yıllarca çok izlenen dizilerde karşımıza çıkan ve konservatuvar mezunu bir isimdi. O yüzden, kısa süreliğine de olsa sunuculukta da şansını denediği pek bilinmiyordu. Ama sevilen dizi "Geniş Aile"de başrol oynadığı dönemde gelen sunuculuk teklifi ünlü oyuncunun kariyerinde bir dönüm noktası oldu. O dönemdeki evlilik programı furyasına katılmaya karar veren Zuhal Topal, kendine ait tarzıyla kısa sürede hayran kitlesini oluşturdu ve yoluna sunuculukla devam etti. Evlilik programlarının yayından kaldırılmasının ardından başka bir format deneyen ünlü isim, üç yıldır "Zuhal Topal'la Sofrada" programını sunuyor. Geçen ay yapılan sezon finalinin ardından da aylardır hayalini kurduğu tatile kavuştu. Programda izleyicilerini çok güldüren Zuhal Topal'ın Instagram paylaşımlarını da izlemeye doyum olmuyor.

"Fıskiyelere dalan kim?"

Çok eğlenceli bir tatil geçiren Zuhal Topal, bugün de mayosuyla fıskiyelerin arasına dalıp çocuklar gibi eğlendi. "Bilin bakalım, çocukları bahane ederek fıskiyelere dalan kim?" diye soran Zuhal Topal, yine hayranlarını güldürmeyi başardı.

