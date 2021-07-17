MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mayosuyla fıskiyelere daldı! Zuhal Topal'dan güldüren paylaşım

Mayosuyla fıskiyelere daldı! Zuhal Topal'dan güldüren paylaşım

17.07.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, eğlenceli tatiline devam ediyor. Çocuklar gibi şen olduğu anları paylaşan ünlü isim, hayranlarını çok güldürdü.

Mayosuyla fıskiyelere daldı! Zuhal Topal'dan güldüren paylaşım

Ünlü oyuncu Zuhal Topal, yıllarca çok izlenen dizilerde karşımıza çıkan ve konservatuvar mezunu bir isimdi. O yüzden, kısa süreliğine de olsa sunuculukta da şansını denediği pek bilinmiyordu. Ama sevilen dizi "Geniş Aile"de başrol oynadığı dönemde gelen sunuculuk teklifi ünlü oyuncunun kariyerinde bir dönüm noktası oldu. O dönemdeki evlilik programı furyasına katılmaya karar veren Zuhal Topal, kendine ait tarzıyla kısa sürede hayran kitlesini oluşturdu ve yoluna sunuculukla devam etti. Evlilik programlarının yayından kaldırılmasının ardından başka bir format deneyen ünlü isim, üç yıldır "Zuhal Topal'la Sofrada" programını sunuyor. Geçen ay yapılan sezon finalinin ardından da aylardır hayalini kurduğu tatile kavuştu. Programda izleyicilerini çok güldüren Zuhal Topal'ın Instagram paylaşımlarını da izlemeye doyum olmuyor.

"Fıskiyelere dalan kim?"

Zuhal Topal

Çok eğlenceli bir tatil geçiren Zuhal Topal, bugün de mayosuyla fıskiyelerin arasına dalıp çocuklar gibi eğlendi. "Bilin bakalım, çocukları bahane ederek fıskiyelere dalan kim?" diye soran Zuhal Topal, yine hayranlarını güldürmeyi başardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkan Petekkaya'yı öfkelendiren Acun Ilıcalı sorusu! "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?"Erkan Petekkaya'yı öfkelendiren Acun Ilıcalı sorusu! "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?"
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Burcu Esmersoy'dan güldüren tatil isyanı: Niye gelmedin?Burcu Esmersoy'dan güldüren tatil isyanı: Niye gelmedin?
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Survivor Sahra'nın değişimi! Bambaşka biri oldu

Survivor Sahra'nın değişimi! Bambaşka biri oldu

Marmara'daki müsilajdan eser kalmadı! Uzaydan görüntülendi

Marmara'daki müsilajdan eser kalmadı! Uzaydan görüntülendi

Suudi Arabistan 40 yıllık yasağı kaldırdı

Suudi Arabistan 40 yıllık yasağı kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak ne açıklayacak?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çılgın Bediş'in Oktay'ı son haliyle şaşkına çevirdi

Çılgın Bediş'in Oktay'ı son haliyle şaşkına çevirdi

Tatilden paylaştı! Dekolteye sansür

Tatilden paylaştı! Dekolteye sansür

Olay paylaşım! "Biri Kadir'e evli olduğunu söylesin"

Olay paylaşım! "Biri Kadir'e evli olduğunu söylesin"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.