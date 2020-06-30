Mayosuyla gündem olan Fedon kimdir? Fedon kaç yaşında? Fedon ne demek?

Aşığınım, Nerdesin ve Dostluk Şarkısı şarkılarıyla yıllardır beğeniyle dinlenen ünlü şarkıcı Fedon, son olarak sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Her yaz insanların slip mayosuyla Bodrum’da görmeye alışık olduğu Fedon mayo ile bir fotoğrafını paylaşıp altına “gerçek mayonun temsilcisi” notunu ekledi. Fedon mayolu fotoğrafı ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Fedon’u daha önce tanımayanlar ise “Fedon kimdir?” sorusunu sormaya başladı. İşte, Fedon ile ilgili merak edilen çok sayıda detay...

Fedon kimdir?

Genç kalmaya ve genç görünmeye özen gösteren Fedon kaç yaşında sorusunun cevabı özellikle merak ediliyor. 19 Ağustos 1946 doğumlu olan Fedon Kalyoncu, şu an 74 yaşında. Farklı isminden dolayı “Fedon ermeni mi?” sorusu da çok fazla sorulan ünlü şarkıcı; anne tarafından Ermeni, baba tarafından ise Rum asıllı. Daha önce “Türklüğümle gurur duyuyorum, dedem Çanakkale şehidi.” şeklinde açıklamalar yapan şarkıcıyla ilgili “Fedon dini ne?” soruları da sıkça soruluyor. Ünlü taverna müziği yorumcusu Fedon’un hristiyan olduğu biliniyor. “Fedon nereli?” sorusu ise Yunan kökenine rağmen İstanbullu olarak cevaplanabiliyor. Özellikle ünlü şarkıcının Türk olduğunu her fırsatta dile getirmesi, hayranları tarafından gururla karşılanıyor. Fedon eşi Eda Kalyoncu’dur. Fedon boyu ise 1.76 metredir.