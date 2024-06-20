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  4. Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden arkasını dönüp poz verdi! 'Sırtı biraz fazla mı çalışmışım?'

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden arkasını dönüp poz verdi! 'Sırtı biraz fazla mı çalışmışım?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.06.2024 11:38
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MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Spor salonundan pozlarıyla çok konuşulan Suden bu defa arkasını dönerek poz verdi. Suden'in 'Sırtı biraz fazla mı çalışmışım?' notu ile paylaştığı karesi kısa sürede gündem oldu.

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden arkasını dönüp poz verdi! 'Sırtı biraz fazla mı çalışmışım?'

Hem MFÖ grubu hem de solo albümlerinde dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta müzisyen Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

SPOR SALONUNDAN PAYLAŞTI

Spor salonundan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran Suden bu defa spor salonunda arkasını dönerek poz verdi.

biricik suden

Suden spor yaptığı anlardaki o karesine 'Sırtı biraz fazla mı çalışmışım?' diye not düştü. Suden'in bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

biricik 3

YORUM YAĞIYOR

Fit hali ile genç kızlara taş çıkartan Biricik Suden adeta yıllara meydan okuyor. Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok iyi ya', 'Şarap gibi kadın' yorumları yapılıyor.

Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
Mazhar Alanson Biricik Suden
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