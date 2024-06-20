Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden arkasını dönüp poz verdi! 'Sırtı biraz fazla mı çalışmışım?'

Hem MFÖ grubu hem de solo albümlerinde dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta müzisyen Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

SPOR SALONUNDAN PAYLAŞTI

Spor salonundan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran Suden bu defa spor salonunda arkasını dönerek poz verdi.

Suden spor yaptığı anlardaki o karesine 'Sırtı biraz fazla mı çalışmışım?' diye not düştü. Suden'in bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

YORUM YAĞIYOR

Fit hali ile genç kızlara taş çıkartan Biricik Suden adeta yıllara meydan okuyor. Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok iyi ya', 'Şarap gibi kadın' yorumları yapılıyor.





