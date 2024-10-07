Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden eşini teselli edip o paylaşımı yineledi: "Bağırarak ağlamak..."

Mazhar Alanson kızının ölüm haberiyle yıkıldı. Usta isim acı haberin ardından gelen başsağlığı mesajlarını kabul ederken eşi Biricik Suden'den ilginç bir paylaşım geldi.

Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden, “Taziye aramalarınız ve mesajlarınız için binlerce teşekkür. Bir tek ricam olacak Mazhar’ı arayıp Mazhar’dan çok ağlama halleri olmasın lütfen. Ayıptır, destek değildir bence gerçek de değildir ama hadi diyelim ki öyle... Büsbütün üzmek olmamalı hedefiniz” dedi.

Bu açıklama sosyal medyada gündem oldu. Biricik Suden cenazede eşini teselli ederken görüntülendi.

Cenazede kısa bir açıklama da yapan Biricik Suden "Bağırarak ağlamak tabii ki Mazhar'ı olumsuz etkiliyor. Ricada bulundum" dedi.

Mazhar Alanson cenazede zor anlar yaşadı. Tabutun başında gözyaşlarını tutamayan usta ismi yakın dostları yalnız bırakmadı.