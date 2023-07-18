MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden paylaşımıyla tepki çekmişti! 'Şimdi de tatile gidiyorum' dedi ortalık kızıştı

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden paylaşımıyla tepki çekmişti! 'Şimdi de tatile gidiyorum' dedi ortalık kızıştı

18.07.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, 8 Temmuz'da hayata gözlerini kapadı. Bu acı haber sonrası yakınları ve sanat camiası yasa boğuldu. O isimlerden biri de Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'di. Özkan Uğur'un yakın arkadaşı Biricik Suden, son olarak spor salonundan paylaşımlar yapınca tepkilerin hedefi olmuştu. Biricik Suden'den yeni bir paylaşım daha geldi ve sosyal medya ikiye bölündü.

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Vefat haberiyle sanat dünyasını yasa boğan Özkan Uğur'un, 52 yıllık dostu Mazhar Alanson cenaze töreninde güçlükle konuştuğu dakikalar dikkat çekti. Alanson'u eşi Biricik Suden teselli etti.

Son olarak Biricik Suden, sosyal medya hesabından spor salonunda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Suden'in bu paylaşımı tepki çekmesine neden oldu. Suden'in paylaşımının altına, "Özkan Uğur yeni öldü, yasınız kısa sürdü" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bu yorumlar karşısında sinirlenen Biricik Suden, yorumlara kayıtsız kalmadı ve şunları dile getirdi:

Biricik Suden 2

"20 yıl önce babamın vefat ettiği günün gecesi saat 24.00'ı geçiyordu, spor salonu açtırıp antrenman yapmıştım. Kimilerinin kederle başa çıkma yöntemi, hayat ve ölüm felsefesi, kimilerinden daha farklı olabiliyor. Özkan sizin sanatcı olarak tanıyıp sevdiğiniz bir değerdi, benim 44 yıllık arkadaşım,dostum, kardeşim... Çamur atma uğruna haddinizi aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım."

Tepkiler sonrası Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den yeni bir paylaşım daha geldi ve ortalık iyice kızıştı. Instagram sayfasından bir fotoğrafını paylaşan Suden, altına da "Şimdi de tatile gidiyorum" notunu düştü.

Biricik Suden paylaşım

Sosyal medyada bazı kullanıcılar bu paylaşımın altına; 'Herkes acısını farklı yaşar, kimseyi yargılamaya hakkımız yok', 'Kimseye birşey kanıtlamak zorunda değilsiniz' gibi destek mesajları yazarken bazı kullanıcılar da;

'İnsanlara “sizi sallamıyorum” modunda nispet yapayım derken Uğur ailesinin kalbini incitiyor', 'Mesele tatile gitmeniz, spor yapmanız değil ki, bunu bize bildirmeniz, gerek var mı?' gibi eleştiriler yaptılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler çok şaşırdıSon haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler çok şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
Özkan Uğur Mazhar Alanson Biricik Suden biricik ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi
Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Ölen annesinin sesini taklit ederek babasını dolandırdı

Ölen annesinin sesini taklit ederek babasını dolandırdı

Annesinin hediyesi utandırdı! Bakamadı bile... Olay paylaşım

Annesinin hediyesi utandırdı! Bakamadı bile... Olay paylaşım

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.