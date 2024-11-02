EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. MEB düğmeye bastıı! Türkiye'de bir ilk... Kuyumculuk için adım atıldı

MEB düğmeye bastıı! Türkiye'de bir ilk... Kuyumculuk için adım atıldı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.11.2024 10:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk sektör içi mesleki eğitim merkezi açılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla, meslek lisesi öğrencilerinin istihdama daha hızlı geçmeleri amacıyla hazırlanan yeni mevzuat doğrultusunda, Türkiye'nin ilk "sektör içi" okul programı "kuyumculuk" alanında hayata geçirilecek.

MEB düğmeye bastıı! Türkiye'de bir ilk... Kuyumculuk için adım atıldı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ahlatcı Holding işbirliğinde öğrencilerin, mesleğin gerektirdiği iklim içinde yetiştirilmeleri ve mezuniyetleri sonrası istihdama daha hızlı geçmeleri amacıyla hazırlanan Mesleki Eğitim İş birliği Protokolü imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenen imza törenine, Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Ahlatcı Holding Genel Müdür Yardımcısı Aslan Onur Nacak katıldı.

02100323_1 (1)

TÜRKİYE'NİN İLK 'SEKTÖR İÇİ' MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ OLACAK

Protokol kapsamında, Ahlatcı Holding bünyesinde sektör içi özellikli belirlenen Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi açılacak. Merkez, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla hazırlanan, "MEB bölge, ihtisas, sektör içi ve sektöre entegre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönerge" kapsamında, meslek liselerinin sektörlerin içinde eğitim vermesine olanak tanıyan Türkiye'nin ilk "sektör içi" mesleki eğitim merkezi olacak.

Merkezde, kuyumculuk teknolojisi alanında öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçek üretim ve hizmet ortamlarında yapmaları sağlanacak. İhtiyaç duyulması halinde çerçeve öğretim programları ve basılı ve dijital ders materyali güncellenecek.

02100345_2

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenci ve öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun donanım ve ekipman ihtiyaçları ile okula ulaşımları, okulda bulundukları süre boyunca yeme-içme gibi ihtiyaçları Ahlatcı Holding tarafından karşılanacak. Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine Ahlatcı Holding'e ait gerçek üretim ve hizmet ortamlarında hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Başarılı öğrencilere Ahlatcı Holding tarafından burs verilecek. İşletmenin usta ve usta öğreticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik farkındalık seminerleri düzenlenecek.

SINAVI BAŞARIYLA GEÇENLER İSTİHDAM EDİLECEK

Mesleki ve teknik eğitime yönelik kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi gibi etkinlikler ile farkındalık faaliyetleri düzenlenecek. Okulda eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve Ahlatcı Holding tarafından bağımsız uzman kuruluşlara yaptırılacak mesleki bilgi ve beceri sınavından başarıyla geçenler, istemeleri halinde istihdam edilecek. Protokol 6 yıl yürürlükte olacak.

thumbs_b_c_7197fdbd69475083e647b05087a5ec36

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı eğitim meb meslek yusuf tekin
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Dönem borcuna göre değişecek! Kredi kartında yeni dönem başladı

Dönem borcuna göre değişecek! Kredi kartında yeni dönem başladı

Galatasaray'dan Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi!

Galatasaray'dan Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi!

MasterChef Beyza hastaneye kaldırıldı! Yarışmaya devam edebilecek mi? Akıbeti merak ediliyor

MasterChef Beyza hastaneye kaldırıldı! Yarışmaya devam edebilecek mi? Akıbeti merak ediliyor

Akaryakıtta tabela değişti! Bir zam bir indirim geldi

Akaryakıtta tabela değişti! Bir zam bir indirim geldi

Şöhreti elinin tersiyle itip Amerika'da profesör oldu! Son haliyle herkesi şaşırttı

Şöhreti elinin tersiyle itip Amerika'da profesör oldu! Son haliyle herkesi şaşırttı

MEB düğmeye bastıı! Türkiye'de bir ilk

MEB düğmeye bastıı! Türkiye'de bir ilk

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.