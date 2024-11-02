MEB düğmeye bastıı! Türkiye'de bir ilk... Kuyumculuk için adım atıldı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ahlatcı Holding işbirliğinde öğrencilerin, mesleğin gerektirdiği iklim içinde yetiştirilmeleri ve mezuniyetleri sonrası istihdama daha hızlı geçmeleri amacıyla hazırlanan Mesleki Eğitim İş birliği Protokolü imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenen imza törenine, Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Ahlatcı Holding Genel Müdür Yardımcısı Aslan Onur Nacak katıldı.

TÜRKİYE'NİN İLK 'SEKTÖR İÇİ' MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ OLACAK

Protokol kapsamında, Ahlatcı Holding bünyesinde sektör içi özellikli belirlenen Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi açılacak. Merkez, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla hazırlanan, "MEB bölge, ihtisas, sektör içi ve sektöre entegre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönerge" kapsamında, meslek liselerinin sektörlerin içinde eğitim vermesine olanak tanıyan Türkiye'nin ilk "sektör içi" mesleki eğitim merkezi olacak.

Merkezde, kuyumculuk teknolojisi alanında öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçek üretim ve hizmet ortamlarında yapmaları sağlanacak. İhtiyaç duyulması halinde çerçeve öğretim programları ve basılı ve dijital ders materyali güncellenecek.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenci ve öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun donanım ve ekipman ihtiyaçları ile okula ulaşımları, okulda bulundukları süre boyunca yeme-içme gibi ihtiyaçları Ahlatcı Holding tarafından karşılanacak. Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine Ahlatcı Holding'e ait gerçek üretim ve hizmet ortamlarında hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Başarılı öğrencilere Ahlatcı Holding tarafından burs verilecek. İşletmenin usta ve usta öğreticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik farkındalık seminerleri düzenlenecek.

SINAVI BAŞARIYLA GEÇENLER İSTİHDAM EDİLECEK

Mesleki ve teknik eğitime yönelik kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi gibi etkinlikler ile farkındalık faaliyetleri düzenlenecek. Okulda eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve Ahlatcı Holding tarafından bağımsız uzman kuruluşlara yaptırılacak mesleki bilgi ve beceri sınavından başarıyla geçenler, istemeleri halinde istihdam edilecek. Protokol 6 yıl yürürlükte olacak.